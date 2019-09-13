اسعار الذهب اليوم الجمعة 13/9/2019.. وتذبذب في أداء المعدن الأصفر

اسعار الذهب الأن

تذبذبت اسعار الذهب خلال التعاملات فبعد أن واصلت الارتفاع اليوم عادت لتقلص المكاسب، وصعدت اسعار الذهب بنحو طفيف مقارنة بصعود أمس الذى ارتفع به 4.5 جنيه، بعد أن سجلت اسعار الذهب فى البورصة الدولية أدني مستوي في شهر لتعاود الصعودي بعد 4 جلسات من التراجع فى جلسة أمس الأول وتواصل الصعود فى جلسة أمس وننشر فيما يلي أخر تحديث لاسعار الاعيرة المختلفة للذهب وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 18 من 592.88 جنيهًا للجرام ، والذهب عيار 21 سعر 691 جنيهات ، وسعر الذهب عيار 24 نحو 790.5 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 5545 جنيها .

سجل سعر الذهب عيار 18 من 592.88 جنيهًا للجرام ، والذهب عيار 21 سعر 691 جنيهات ، وسعر الذهب عيار 24 نحو 790.5 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 5545 جنيها .

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 785 إلى 787 عيار 22 720 إلى 722 عيار 21 687 إلى 689 عيار 18 587 إلى 589 عيار 14 458 إلى 459 عيار 12 393 إلى 394 الاونصة 24.418 إلى 24.489 الجنيه الذهب 5,496 إلى 5,512 الكيلو 785.143 إلى 787.429

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 790.5 جنيه 48.23$ سعر الذهب عيار 22 724.63جنيه 44.21$ اسعار الذهب عيار 21 691.70جنيه 42.20$ اسعار الذهب عيار 18 592.88جنيه 36.17$ سعر الذهب عيار 14 461.13جنيه 28.13$ سعر الذهب عيار 12 395.25جنيه 24.11 $ سعر الذهب عيار 9 296.44جنيه 18.08 $ اسعار أوقية الذهب 24,585 جنيه 1,500 $ اسعار جنيه الذهب 5,534 جنيه 337.58 $ اسعار كيلو الذهب 790,500 جنيه 48,225 $

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصري

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 11 سبتمبر 791.08 692.21 593.32 461.47 395.54 10 سبتمبر 786.26 687.99 589.70 458.65 393.1 9 سبتمبر 793.57 694.39 595.18 462.92 396.78 8 سبتمبر 792.12 693.12 594.10 462.07 396.06 7 سبتمبر 792.12 693.12 594.10 462.07 396.06 6 سبتمبر 799.43 699.52 599.58 466.34 399.72 5سبتمبر 806.58 705.78 604.95 470.51 403.29 4 سبتمبر 825.13 722.01 618.86 481.33 412.57 3 سبتمبر 823.58 720.65 617.70 480.43 411.79 2 سبتمبر 814.41 712.63 610.70 480.43 411.79

اسعار الذهب عالميًا

جعت اسعار الذهب عند تسوية التعاملات اليوم الخميس، بعد أن تعافت من كبوتها لتحقق مكاسب تجاوزت الـ 21 دولار خلال التعاملات، بضغط من قرار المركزي الأوربي وارتفاع البورصة الأمريكية.

وجاءت مكاسب اسعار الذهب بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي خفض معدل الفائدة على الودائع لمزيد من النطاق السالب، مع استئناف برنامج شراء الأصول في منطقة اليورو.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل تطبيق زيادة في التعريفات الجمركية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25 بالمائة إلى 30 بالمائة حتى منتصف أكتوبر بدلاً من تطبيقها في بداية الشهر المقبل.

ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند التسوية بنحو 0.3 بالمائة أو ما يعادل 4.20 دولار ليصل إلى 1507.40 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1532.50 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2 بالمائة (3 دولارات) ليسجل 1500.20 دولار.



