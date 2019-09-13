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اسعار الذهب اليوم الجمعة 13/9/2019.. وتذبذب في أداء المعدن الأصفر

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 12:00 ص
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اسعار الذهب اليوم الجمعة 13/9/2019.. وتذبذب في أداء المعدن الأصفر
اسعار الذهب
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار الذهب الأن
تذبذبت اسعار الذهب خلال التعاملات فبعد أن واصلت الارتفاع اليوم عادت لتقلص المكاسب، وصعدت اسعار الذهب بنحو طفيف مقارنة بصعود أمس الذى ارتفع به 4.5 جنيه، بعد أن سجلت اسعار الذهب فى البورصة الدولية أدني مستوي في شهر لتعاود الصعودي بعد 4 جلسات من التراجع فى جلسة أمس الأول وتواصل الصعود فى جلسة أمس وننشر فيما يلي أخر تحديث لاسعار الاعيرة المختلفة للذهب وجاءت على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم فى سوق الصاغة
سجل سعر الذهب عيار 18 من 592.88 جنيهًا للجرام ، والذهب عيار 21 سعر 691  جنيهات ، وسعر الذهب عيار 24 نحو  790.5  جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 5545 جنيها .

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية              

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

785 إلى 787

عيار 22 

720 إلى 722

عيار 21

687 إلى 689

عيار 18

587 إلى 589

عيار 14

458 إلى 459

عيار 12

393 إلى 394

الاونصة

24.418 إلى 24.489

الجنيه الذهب

5,496 إلى 5,512

الكيلو

785.143 إلى 787.429

 

 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 790.5 جنيه       

 48.23$

سعر الذهب عيار 22

 724.63جنيه

 44.21$

اسعار الذهب عيار 21

691.70جنيه       

42.20$

اسعار الذهب عيار 18

 592.88جنيه

36.17$

سعر الذهب عيار 14

461.13جنيه

28.13$

سعر الذهب عيار 12

395.25جنيه

24.11 $

سعر الذهب عيار 9

296.44جنيه

18.08 $

اسعار أوقية الذهب

24,585 جنيه

1,500 $

اسعار جنيه الذهب

5,534 جنيه

337.58 $

اسعار كيلو الذهب

790,500 جنيه

48,225 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصري                                                     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

11 سبتمبر

791.08

692.21

593.32

461.47

395.54

10 سبتمبر

786.26

687.99

589.70

458.65

393.1

9 سبتمبر

793.57

694.39

595.18

462.92

396.78

8 سبتمبر

792.12

693.12

594.10

462.07

396.06

7 سبتمبر

792.12

693.12

594.10

462.07

396.06

6 سبتمبر

799.43

699.52

599.58

466.34

399.72

5سبتمبر

806.58

705.78

604.95

470.51

403.29

4 سبتمبر

825.13

722.01

618.86

481.33

412.57

3 سبتمبر

823.58

720.65

617.70

480.43

411.79

2 سبتمبر

814.41

712.63

610.70

480.43

411.79

 

اسعار الذهب عالميًا

جعت اسعار الذهب عند تسوية التعاملات اليوم الخميس، بعد أن تعافت من كبوتها لتحقق مكاسب تجاوزت الـ 21 دولار خلال التعاملات، بضغط من قرار المركزي الأوربي وارتفاع البورصة الأمريكية.

وجاءت مكاسب اسعار الذهب بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي خفض معدل الفائدة على الودائع لمزيد من النطاق السالب، مع استئناف برنامج شراء الأصول في منطقة اليورو.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل تطبيق زيادة في التعريفات الجمركية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25 بالمائة إلى 30 بالمائة حتى منتصف أكتوبر بدلاً من تطبيقها في بداية الشهر المقبل.

ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب  تسليم ديسمبر عند التسوية بنحو 0.3 بالمائة أو ما يعادل 4.20 دولار ليصل إلى 1507.40 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1532.50 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2 بالمائة (3 دولارات) ليسجل 1500.20 دولار.


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