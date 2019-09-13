اسعار الذهب اليوم الجمعة 13/9/2019.. وتذبذب في أداء المعدن الأصفر
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
785 إلى 787
|
عيار 22
|
720 إلى 722
|
عيار 21
|
687 إلى 689
|
عيار 18
|
587 إلى 589
|
عيار 14
|
458 إلى 459
|
عيار 12
|
393 إلى 394
|
الاونصة
|
24.418 إلى 24.489
|
الجنيه الذهب
|
5,496 إلى 5,512
|
الكيلو
|
785.143 إلى 787.429
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
790.5 جنيه
|
48.23$
|
سعر الذهب عيار 22
|
724.63جنيه
|
44.21$
|
اسعار الذهب عيار 21
|
691.70جنيه
|
42.20$
|
اسعار الذهب عيار 18
|
592.88جنيه
|
36.17$
|
سعر الذهب عيار 14
|
461.13جنيه
|
28.13$
|
سعر الذهب عيار 12
|
395.25جنيه
|
24.11 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
296.44جنيه
|
18.08 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,585 جنيه
|
1,500 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,534 جنيه
|
337.58 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
790,500 جنيه
|
48,225 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصري
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
11 سبتمبر
|
791.08
|
692.21
|
593.32
|
461.47
|
395.54
|
10 سبتمبر
|
786.26
|
687.99
|
589.70
|
458.65
|
393.1
|
9 سبتمبر
|
793.57
|
694.39
|
595.18
|
462.92
|
396.78
|
8 سبتمبر
|
792.12
|
693.12
|
594.10
|
462.07
|
396.06
|
7 سبتمبر
|
792.12
|
693.12
|
594.10
|
462.07
|
396.06
|
6 سبتمبر
|
799.43
|
699.52
|
599.58
|
466.34
|
399.72
|
5سبتمبر
|
806.58
|
705.78
|
604.95
|
470.51
|
403.29
|
4 سبتمبر
|
825.13
|
722.01
|
618.86
|
481.33
|
412.57
|
3 سبتمبر
|
823.58
|
720.65
|
617.70
|
480.43
|
411.79
|
2 سبتمبر
|
814.41
|
712.63
|
610.70
|
480.43
|
411.79
اسعار الذهب عالميًا
جعت اسعار الذهب عند تسوية التعاملات اليوم الخميس، بعد أن تعافت من كبوتها لتحقق مكاسب تجاوزت الـ 21 دولار خلال التعاملات، بضغط من قرار المركزي الأوربي وارتفاع البورصة الأمريكية.
وجاءت مكاسب اسعار الذهب بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي خفض معدل الفائدة على الودائع لمزيد من النطاق السالب، مع استئناف برنامج شراء الأصول في منطقة اليورو.
وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل تطبيق زيادة في التعريفات الجمركية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25 بالمائة إلى 30 بالمائة حتى منتصف أكتوبر بدلاً من تطبيقها في بداية الشهر المقبل.
ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند التسوية بنحو 0.3 بالمائة أو ما يعادل 4.20 دولار ليصل إلى 1507.40 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1532.50 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2 بالمائة (3 دولارات) ليسجل 1500.20 دولار.
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