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بيريز يكشف سبب فشل التعاقد مع بوجبا ومبابي.. وصدمة ليفاندوفيسكي

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 12:09 ص
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بيريز يكشف سبب فشل التعاقد مع بوجبا ومبابي.. وصدمة ليفاندوفيسكي
بيريز
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حسن شحاتة
 
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كشف فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، عن أسباب فشل التعاقد مع كلاً من الدولي الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، ومواطنه كيليان مبابي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية، التي أغلقت يوم الثاني من سبتمبر الجاري.


وصرح بيريز لصحيفة "سبورت" الكتالونية قائلاً: "بالنسبة لفشل التعاقد مع بوجبا، فأن مانشستر يونايتد رفض بيعه، أما مبابي كنا نسعى للحصول على خدماته ولكن النادي الباريسي لم يوافق على التفريط في خدماته".


وفي سياق متصل، علق على التعاقد مع ليفاندوفيسكي قائلاً: "كان هناك اهتمام بضمه منذ سنوات، ولكن نادي بايرن ميونيخ وقف عائقًا أمام إنهاء الصفقة".


ويعود السبب الرئيسي وراء فشل الحصول أيضًا على ليفاندوفسكي وبوجبا، إلى أن اللاعبان لايمتلكان شرطًا جزائيًا في عقدهما، الأمر الذي صعب الأمور كثيرًا على الميرنجي".


وفي سياق آخر، سخر بيريز من غريمه التقليدي برشلونة، قائلاً: "يجب أن تكون منتقدًا للذات، لكننا نقدر كل شيء توجنا به، حيث نجحنا في تحقيق 4 ألقاب لدوري الأبطال في 5 سنوات، بينما حاول آخرون الفوز بنفس اللقب في الموسم المنصرم وفشلوا".

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