انخفض سعر الدولار اليوم الجمعة 13-9-2019, فى البنوك العاملة فى مصر، فقد سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصري16.41جنيها للشراء، و16.51 جنيها للبيع, مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلا الأسعار التالية:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 16.38 جنيه للشراء 16.51 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 16.41 جنيه للشراء 16.51 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك مصر 16.41 جنيه للشراء 16.51 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك القاهرة 16.4 جنيه للشراء 16.5 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 16.41 جنيه للشراء 16.51 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 16.39 جنيه للشراء 16.49 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 16.39 جنيه للشراء 16.49 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك عودة 16.41جنيه للشراء 16.51 جنيه للبيع

متوسط أسعار السوق بالجنية المصرى

العملة شراء بيع دولار أمريكى​ 16.3706 16.4706 يورو​ 17.9438 18.0600 جنيه إسترلينى​ 20.1603 20.2769 فرنك سويسرى​ 16.5009 16.6084 100 ين يابانى​ 15.2044 15.3015 ريال سعودى​ 4.3643 4.3912 دينار كويتى​ 53.7939 54.1705 درهم اماراتى​ 4.4564 4.4845 اليوان الصينى​ 2.3096 2.3241









أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزى المصرى والاسعار بالجنية.