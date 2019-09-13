سعر الدولار اليوم الجمعة 13-9-2019
الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 12:00 ص
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انخفض سعر الدولار اليوم الجمعة 13-9-2019, فى البنوك العاملة فى مصر، فقد سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصري16.41جنيها للشراء، و16.51 جنيها للبيع, مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلا الأسعار التالية:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
16.38 جنيه للشراء
16.51 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
16.41 جنيه للشراء
16.51 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
16.41 جنيه للشراء
16.51 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
16.4 جنيه للشراء
16.5 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
16.41 جنيه للشراء
16.51 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
16.39 جنيه للشراء
16.49 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
16.39 جنيه للشراء
16.49 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك عودة
16.41جنيه للشراء
16.51 جنيه للبيع
متوسط أسعار السوق بالجنية المصرى
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|16.3706
|16.4706
|يورو
|17.9438
|18.0600
|جنيه إسترلينى
|20.1603
|20.2769
|فرنك سويسرى
|16.5009
|16.6084
|100 ين يابانى
|15.2044
|15.3015
|ريال سعودى
|4.3643
|4.3912
|دينار كويتى
|53.7939
|54.1705
|درهم اماراتى
|4.4564
|4.4845
|اليوان الصينى
|2.3096
|2.3241
أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزى المصرى والاسعار بالجنية.
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|16.3545
|16.4819
|يورو
|17.9196
|18.0625
|جنيــه إسترليـنى
|20.1487
|20.3123
|دولار كنـدى
|12.3907
|12.4920
|كرون دانمركى
|2.4014
|2.4205
|كرون نرويجى
|1.8215
|1.8370
|كرون ســويدى
|1.6863
|1.7000
|فرنك سويسرى
|16.4515
|16.5864
|100 ين يابانى
|15.1711
|15.2936
|ريـــال سعـــودى
|4.3600
|4.3942
|دينــار كويتى
|53.7340
|54.2008
|درهم اماراتى
|4.4520
|4.4876
|دولار اســـترالى
|11.2453
|11.3363
|دينــار البحــرين
|43.3691
|43.7163
|ريـــال عمـــانى
|42.4747
|42.8102
|ريـــال قطــــرى
|4.4905
|4.5280
|دينـار اردنـى
|23.0345
|23.2796
|يوان صينى
|2.3070
|2.3257
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