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سعر الدولار اليوم الجمعة 13-9-2019

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 12:00 ص
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سعر الدولار اليوم الجمعة 13-9-2019
سعر الدولار اليوم الجمعة 13-9-2019
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انخفض سعر الدولار اليوم الجمعة 13-9-2019, فى البنوك العاملة فى مصر، فقد سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصري16.41جنيها  للشراء، و16.51 جنيها للبيعمقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلا الأسعار التالية:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.38 جنيه للشراء

16.51 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.41 جنيه للشراء

16.51 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

16.41 جنيه للشراء

16.51 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.4 جنيه للشراء

16.5 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.41 جنيه للشراء

16.51 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.39 جنيه للشراء

16.49 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.39 جنيه للشراء

16.49 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك عودة

16.41جنيه للشراء

16.51 جنيه للبيع

متوسط أسعار السوق بالجنية المصرى

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​16.370616.4706
يورو​17.943818.0600
جنيه إسترلينى​20.160320.2769
فرنك سويسرى​16.500916.6084
100 ين يابانى​15.204415.3015
ريال سعودى​4.36434.3912
دينار كويتى​53.793954.1705
درهم اماراتى​4.45644.4845
اليوان الصينى​2.30962.3241


أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزى المصرى والاسعار بالجنية.

العملةشراءبيع
دولار أمريكى16.354516.4819
يورو17.919618.0625
جنيــه إسترليـنى20.148720.3123
دولار كنـدى12.390712.4920
كرون دانمركى2.40142.4205
كرون نرويجى1.82151.8370
كرون ســويدى1.68631.7000
فرنك سويسرى16.451516.5864
100 ين يابانى15.171115.2936
ريـــال سعـــودى4.36004.3942
دينــار كويتى53.734054.2008
درهم اماراتى4.45204.4876
دولار اســـترالى11.245311.3363
دينــار البحــرين43.369143.7163
ريـــال عمـــانى42.474742.8102
ريـــال قطــــرى4.49054.5280
دينـار اردنـى23.034523.2796
يوان صينى2.30702.3257

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