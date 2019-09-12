شهر العسل في تايلاند .. أفضل المطاعم الحلال في بوكيت
أصعب حاجة هتعيشها في تجربتك جوه تايلاند
هو صعوبة الأكل، معظم الأكل مش حلال يعني مش بيكون على الطريقة الإسلامية، وعلشان
تدور على أكل حلال ممكن تضيع وقت كثير وعلشان كدة بنحاول نساعدك بأننا نحط قدامك أفضل
أماكن لأكل الحلال جوه بوكيت، أولا محتاج تعرف أنت حابب تاكل هناك ايه؟ وأعرف أن
أي أكل حلال هيبقى سعره أغلى شوية.
مطعم القاهرة
أفضل مطاعم تايلاند على الأطلاق، واحد من أجمل التجارب اللي ممكن تعيشها في بوكيت، كل الأكل الشرقي موجود هناك بس أسعاره غالية شوية مقارنة بالأكل خارج مطعم القاهرة، يقدم الأكلات العربية و الخليجية و المشاوي و المأكولات البحرية.. قائمة الطعام متنوعة.. هتلاقي هناك عيش ودي حاجة لو تعلموها في تايلاند "عظيم"، معظم المطاعم مش هتلاقي فيها عيش، والعيش في مطعم القاهرة على ما أتذكر كان بـ 40 بات يعني بـ 20 جنيه الرغيف الواحد، بس الفكرة أن العيش مش هتلاقيه موجود نهائيا في تايلاند ومعظم العيش بتاعهم "توست"، معظم اللي بيشتغلوا هناك مصريين وعرب.
المطاعم السورية والتركية
فيه مطعم سوري نهاية شارع “Bangala” مش فاكر اسمه للأسف، مطعم بيبيع معظم الأكلات العربية، وعلى رأسها الشاورما اللي بيعملوها بعيش سوري، وملفوف كدة بيبقى تقريبا بـ 120 بات يعني ما يقرب 60 جنيه مصري، أه غالية شوية بس مقارنة بالحاجات الموجودة في بوكيت قد تكون الشاورما "الفراخ واللحمة" من أفضل الأختيارات بتاعتك، وبرضة عندهم تومية حلوة، ومن أفضل المطاعم التركية اللى الناس بتشكر فيها جدا اسمه "سلطان جريل" للاسف مسحمتش الظروف بأني أكل من عنده ولكن كل التعليقات على الأكل هناك إيجابية وبتشكر جدا في مستواه.
المطاعم الأنترناشيونال
جوه مول جونسيلون Jungceylon احد مولات في باتونج، هتلاقي بيتزا هات، وطعمها زي اللي موجودة في مصر والدول العربية بالظبط، وكمان هتلاقي ماكدونالدز في كل شوارع بوكيت لدرجة أن ممكن تلاقي واحد ماكدونالدز وبعده بـ 100 متر فرع تاني، وكمان فيه برجر كينج ولكن للأسف مجربتوش، وفيه برضة كنتاكي وبرضة مدقتوش، على فكرة جوه المول ده هتلاقي سوبرماركت اسمه Big C وده ممكن تجيب منه أكل جاهز وهما بيسخنوه وبيبقى مكتوب عليه كلمة "حلال" لو مش مكتوب متجبوش.
مطعم سافوي .. والمأكولات البحرية
واحد من أشهر مطاعم المأكولات البحرية في بوكيت يتخصص بالمأكولات البحرية على اختلاف انواعها، المطعم قريب من شاطئ البحر في باتونج، وهتلاقي عليه زحمة جدا وأسعاره غالية شوية، وبعيدا عن المطعم ده لو عايز تاكل سمك رخيص، بعد مطعم القاهرة فيه سوق كبير اسمه بانزان بتروح تطلع السمك من السوق ويتعملك مشوي قدامك، وهتلاقي هناك كل المأكولات البحرية وهتبقى مناسبة بالنسبالك جدا، وده بيبقى أفضل اختيار لو عايز اسعار رخيصة، بس برضة استنضف مكان تاكل فيه علشان احيانا بتبقى الحاجات دي مش نضيفة.
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