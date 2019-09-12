هل سينقطع التواصل بين العالم دون اللغة الانجليزية؟

اللغة هي وسيلة من وسائل التواصل والتفاهم بين الناس, ويتعذر النشاط المعرفي وتبادل المعرفة بينهم من دونها.

فمن خلال اللغة يمكنك التعبيرعن أفكارك, فنحن دائما نصيغ أفكارنا في قالب لغوي ليتحتم على الناس الذين نتعامل معهم أن يفهموا ما نقول و نفكر به.

ومع انفتاح العالم و تبادل الخبرات بين البلادان أصبحت المجتمعات تضم مجموعة من الناس من خلفيات مختلفة تتحدث لغات مختلفة, و ليتم التواصل بينهم, في الأغلب, تكون اللغة الانجليزية هي اللغة المشتركة ليتفاهم ويتواصل فيها الناس بين بعضهم البعض.

لذلك أصبحت اللغة الانجليزية واحدة من أهم اللغات للتواصل بين الناس, سواء كانت أمور عملية أو علمية أو حتى أمور حياتية.

تختلف أسباب تعلم اللغة الانجليزية من شخص لأخر و ذلك حسب أهداف معينة يقوم بتحديدها الشخص, فمنا من يتعلم اللغة للدراسة في الخارج و منا من يتعلم لاجتياز اختبار التوفل و البعض الاخر يتعلم للتطور في المجال الوظيفي الخاص به .

سواء كنت طالب جامعي أو موظف في شركة وتسعى إلى تحسين و تطوير اللغة الانجليزية لديك, أو حتى إن كنت صاحب شركة تريد تطوير و تحسين اللغة الانجليزية لدى موظفينك, EF إنجلش لايف توفر دورات تعليمية للغة الانجليزية بشكل مختلف. لنتعرف عليها بشكل أوضح في هذا المقال.

دورات تعليمية مقابل دولار واحد

واحدة من أهم ميزات منصة EF إنجليش لايف أنها توفر دورات تعليمية لمدة شهر كامل مقابل واحد دولار فقط. فلا داعي للقلق على اي مبلغ مُبالغ فيه لتعلم اللغة الانجليزية , فانت لست بحاجة إلى السفر إلى بلاد أجنبية لتعلم اللغة الانجليزية , لأن منصة EF إنجلش لايف وفرت لك مدرسين و مدرسات أجانب,اللغة الانجليزية هي لغتهم الام. و يتوفر ايضا مدرسين أكفاء ثنائيّ اللغة يتحدثون العربية لمساعدتك في المستويات الأولى.

يختلف مستوى اللغة من شخص لاخر و يختلف كذلك هدف التعلم, لذلك عليك ان تحدد هدفك للتعلم و تبدأ رحلتك .

صمم دورتك المناسبة :

كما ذكرنا سابقا أن الاسباب مختلفة لتعلم اللغة الانجليزية فاذا كنت تريد اجتياز اختبار التويك او التوفل فإن الاعتماد على العبارات الإنجليزية الشائعة تكون غير كافية في أغلب الأحيان, لذلك تتيح لك EF إنجلش لايفتحديد دورة خاصة مصممة لك فيمكنك ان تختار الدورة التعليمية الخاصة بادارة الاعمال لتحسين مستوى المجال الوظيفي.

و الجدير بالذكر ان هناك 16 مستوى تفاعلي يناسب جميع المستويات, من المبتدىء الى المتقدم. قامت EF إنجلش لايفبتطوير المناهج الدراسية لتلبية جميع إحتياجاتك التي تمنحك مهارات لغوية بشكل أكثر فعالية منها مهارات النطق السليم للكلمات والكتابة والقواعد.

https://www.youtube.com/watch?v=h8MzB17h3gc

طرق التواصل مع مدرسين EF إنجليش لايف

يمكنك ان تختار بين احدى الطرق لتعلم اللغة اللانجليزية عبر منصة EF انجليش لايف و تبدأ التعلم في أي وقت يناسبك و من أي مكان كنت فيه.

الطريقة الاولى و هي عن طريق التعلم الجماعي في فصول جماعية, تفتح كل نصف ساعة, مع مدرس أو مدرسة و عدد من الطلاب لا يتجاوز الخمسة طلاب من نفس مستواك من اللغة.