الأبنية التعليمية: مصر في حاجة لإنشاء 120 ألف فصل لخفض الكثافة لـ50 طالبًا (فيديو)

قال اللواء يسري عبد الله، مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، إن مصر في حاجة لـ130 مليار جنيه، لحل 8 معايير أساسية في التعليم منها: كثافة الفصول، وإنهاء الفترتين، والتسريب من التعليم.





وتابع مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الخميس، أن حل مشكلة الكثافة في الفصول فقط في حاجة لإنشاء من 80 لـ120 ألف فصل، وحال إنشاء هذه الفصول ستتراوح الكثافة في الفصول ما بين40 لـ50 طالب على الأقل.





وأضاف مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أن الهيئة كانت تقوم بـ4 آلاف فصل في العام، وفي العام قبل الماضي تم طرح 30 الف فصل، تم تسليم منهم 20 الف فصل، وفي هذا العام تم تسليم 13 الف فصل، وهناك التزام مع السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتسليم 15 الف فصل في 30-6- 2020، وهذا تحسن ملحوظ يشعر به معظم المواطنين.





وأوضح مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية أن الزيادة السكنية تلتهم ما يحدث من جهد لحل مشكلة الكثافة في الفصول، لافتَا إلى أن هناك زيادة في عدد القيد بالمدارس الرسمية بصورة كبيرة، وهذا الامر في حاجة لإعداد 15 الف فصل جديد، وزيادة معدلات القيد ليس ناتجًا فقط من الزيادة السكانية فقط، ولكنه بسبب زيادة الوعي بأهمية التعليم، وعدم تسرب البنات من التعليم، وعودة بعض المصريين من الخارج بسبب الازمات في بعض الدول المجاورة، خلاف تقييد الأخوة اللاجئين السوريين.



