النسخة الثانية من "منتدى إعلام مصر" بالشراكة الإعلامية مع قناة TeN
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 11:44 م
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الفجر الفني
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ينظّم النادي الإعلامي، النسخة الثانية من «منتدى إعلام مصر»، يومي 3 و4 نوفمبر 2019، بشراكة إعلامية مع قناة TeN.
وقعت قناة TeN والنادي الإعلامي اتفاقية شراكة، لتصبح قناة TeN شريكًا إعلاميًا في النسخة الثانية لمنتدى إعلام مصر، الذي ينظمه النادي الإعلامي في 3 و4 نوفمبر 2019.
ومن المقرر بث فعاليات المنتدى الذي سيعقد بالقاهرة بحضور 1000 صحفي وإعلامي بشراكة إعلامية مع العديد من المؤسسات الاعلامية المصرية والعالمية على شاشة TeN بجانب لقاءات وحوارات مع المشاركين.
وتناقش نسخة هذا العام التغيرات والتطورات، التي طرأت على صناعة الصحافة والإعلام بشكل عام، في ظل سيطرة الإنترنت على منصات الوصول للجمهور والنماذج الربحية، وسبل تطوير حضور المؤسسات الإعلامية على المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى طرق إنتاج محتوى مهني يتحرى الدقة، ويعبر عن الجمهور، ويحقق الأرباح، ويصنع الاستدامة.
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