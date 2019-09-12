النسخة الثانية من "منتدى إعلام مصر" بالشراكة الإعلامية مع قناة TeN

ينظّم النادي الإعلامي، النسخة الثانية من «منتدى إعلام مصر»، يومي 3 و4 نوفمبر 2019، بشراكة إعلامية مع قناة TeN.





وقعت قناة TeN والنادي الإعلامي اتفاقية شراكة، لتصبح قناة TeN شريكًا إعلاميًا في النسخة الثانية لمنتدى إعلام مصر، الذي ينظمه النادي الإعلامي في 3 و4 نوفمبر 2019.





ومن المقرر بث فعاليات المنتدى الذي سيعقد بالقاهرة بحضور 1000 صحفي وإعلامي بشراكة إعلامية مع العديد من المؤسسات الاعلامية المصرية والعالمية على شاشة TeN بجانب لقاءات وحوارات مع المشاركين.



