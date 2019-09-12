شاهد.. كواليس نشر أصالة بيانات منزلها بالخطأ ورد فعل طارق العريان

كشفت الفنانة أصالة نصري كواليس نشر عنوان بيتها بالخطأ على التواصل الاجتماعي.





قالت أصالة إنها كانت سعيدة بدخول أبنائها المدرسة فنشرت الكارنيه الخاص بهم وكان يحمل جميع البيانات الخاصة بالمنزل وأرقام الهواتف، ما جعل زوجها طارق العريان يغضب كثيرًا بسبب الموقف ويعلو صوته من العصبية.









تابعت الفنانة ساخرة أنها تأخذ جائزة الأوسكار في السرعة، حيث أنها أسرع واحدة تفكر، وتنفذ فورًا بدون التفكير في العواقب، مشيرةً إلى أنها نشرت الكارنيه مرتين ولم تدرك الخطأ الذي وقعت فيه حتى علمت بعد ذلك بما حدث فحذفت الصور مباشرة.





كما عرض البرنامج لقطات خاصة لبعض المناسبات التي تجمع أصالة وأبنائها مع زوجها طارق العريان.





في سياق آخر، أبدت أصالة احترامها وتقديرها للمطربة مي فاروق التي استضافها البرنامج، مؤكدة أنها تحترم موهبتها وكرامتها التي جعلت مسيرتها "نقية"، وذلك لأنها لا تستغل موهبتها أو شهرتها لتحقيق مآرب أخرى.





رأت أصالة أن مي فاروق تستحق كل شئ جميل في الدنيا وستحصل يومًا على حقها الطبيعي الذي يتناسب مع موهبتها.





خلال الحلقة، قدمت أصالة ومي فاروق بعض الأغاني المشتركة وسط تفاعل واضح من جانب الحضور، منها "في خانات الذكريات حط اسمك في المواجع".





يذاع "معكم" من الأربعاء إلى الجمعة في تمام التاسعة مساء.



