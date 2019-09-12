نشرة الفجر الرياضي: ميسي يرد رسميًا على رحيله عن برشلونة.. وفضيحة كبري لنجم منتخب مصر
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 11:36 م
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الفجر الرياضي
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