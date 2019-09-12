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نشرة الفجر الرياضي: ميسي يرد رسميًا على رحيله عن برشلونة.. وفضيحة كبري لنجم منتخب مصر

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 11:36 م
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نشرة الفجر الرياضي: ميسي يرد رسميًا على رحيله عن برشلونة.. وفضيحة كبري لنجم منتخب مصر
نشرة الفجر الرياضي
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الفجر الرياضي
 
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يُقدم لكم موقع "الفجر الرياضي"، نشرة أخبار رياضية تفصيلية لجميع أحداث اليوم، حيث نرصد لكم جميع الأخبار الرياضية العربية والعالمية والمحلية، بالإضافة إلى نتائج المباريات والأخبار التي تهم جميع مُتابعي كرة القدم عبر العالم.




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