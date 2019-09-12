السويسي لاعب بتروجت ينضم إلى الرجاء



يذكر أن الرجاء تعاقد من قبل مع جودة أيمن لاعب إنبي مواليد 97 لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر لتدعيم وسط الفريق إستعدادا للموسم الجديد كما تعاقد مع محمد الشافعي لاعب المقاولون مواليد 97 لمدة 3 مواسم ونجح في التعاقد مع اكثم سمير لاعب كفر الشيخ لمدة 3 مواسم.



كما تعاقد مع إسلام جمارك مهاجم الأوليمبي و محمود إبراهيم "باستن "مدافع الشمس، عوض تهامي ومحمود قرني من طلائع الجيش ،إبراهيم عيسي حارس النصر القاهري ، اولاري الغيني ، حسن ياسين من سيراميكا ، حمد الزوي لاعب دمنهور ، محمد الموجي حارس شباب المصري البورسعيدي، احمد حاتم لاعب شباب الأهلي ،هشام صلاح لاعب الإتحاد



ويواصل الفريق المطروحي إستعدادتة لدوري القسم الثاني وخاض عدد من المباريات الودية مع أندية الدوري الممتاز والممتاز ب أخرها أمام النجوم وخسر 0/2.



وكان قد أعلن مجلس إدارة النادي القائمة الأولي وضمت 15 لاعبا وهم : عمرو شعبان ، محمد إسماعيل ، علي العربي، سعيد أحمد ، فتوح المتولي ، أمير صابر ، أحمد إسماعيل ، إبراهيم جمال، حمادة الغنام، بلال جمال،عزت جمال، هشام نيمار، إسلام عبد الراضي ، محمد حمبوزو، محمود عبد العاطي .



نجح نادي الرجاء المطروحي بقيادة سعد صندوق رئيس النادي في التعاقد مع عبد الرحمن السويسي لاعب بتروجيت لتدعيم خط هجوم الفريق للعودة مجددا للدوري الممتاز.