اتحاد الكرة يضع الحل الأمثل لأزمة الأندية بسبب مدرب المنتخب

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استقر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى على على إعطاء النادى الذى ستتعاقد الجبلايه مع مدربه لتدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة على مهلة من أجل التعاقد مع مدرب جديد قبل إنطلاق بطولة الدورى المصري لموسم 2019_2020 والمقرر له 21 سبتمبر الجارى.



وبعد إقتراب إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصري من قيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة خلفاً للمقال خافير أجيري المدير الفنى السابق لمصر والذى رحل بعد الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر والخروج من دور ال 16، أصبح النادى البورسعيدى فى أزمة بعدما خاض جلال مع الفريق فترة الإعداد وقام بإختيار اللاعبين إستعداداً للموسم الجديد وأيضاً للمشاركة فى بطولة الكونفدرالية الإفريقية.



ولكن تدرس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى أن تعطى النادى الذى سيتم إختيار مدربه مهلة للتعاقد مع مدرب.



وكان عمرو الجنايني رئيس مجلس الجبلاية الحالي قد أعلن عن ال 5 مرشحين لتدريب منتخب مصر وهم حسن شحاتة المدير الفني التاريخي السابق للمنتخب وحسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي وحسام حسن المدير الفني الحالي لنادي سموحة وإيهاب جلال المدير الفني لنادى المصري وأحمد حسام ميدو المدير الفني لمصر المقاصة.



وعلم "الفجر الرياضي" أن الإعلان عن اسم المدير الفنى الجديد للمنتخب سيكون يوم الاثنين او الثلاثاء المقبل بعد الإستقرار بشكل كبير على تولى إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصري المسؤولية الفنية لمصر خلال الفترة المقبلة.



وجاء إختيار أحد أيام الاثنين أو الثلاثاء للإعلان بسبب إرتباط النادى المصري ومدربه إيهاب جلال بمباراة الفريق أمام ماليندى بطل زنجبار يوم الاثنين القادم ضمن مباريات الكونفدرالية الإفريقية.





