سفير الإمارت بالقاهرة: مصر دائمًا لها الأولوية في أجندتنا (فيديو)
الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 01:31 ص
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أمنية فوزي
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كشف جمعة مبارك الجنيبي، سفير الإمارات في القاهرة، عن تفاصيل المؤتمر الصحفي للمجلس الأعلى للطاقة بدبي، موضحًا أن هذه الجائزة مختصة بالابتكار في مجال الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدًا أن دولة الإمارات مهتمة بأشقائها العرب.
وتابع "الجنيبي"، خلال تصريحات خاصة لـ فضائية "ten"، على هامش المؤتمر الصحفي للمجلس الأعلى للطاقة بدبي، أن دولة الإمارات تهتم بأن يشاركها أشقائها العرب في أي مجال يساعد في التطور وخدمة المجتمع.
وأضاف سفير الإمارات في القاهرة، أن العالم أجمع يتحدث عن أهمية الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، لافتًا إلى أن لوطن العربي به كفاءات عالية جدًا في مجال الابتكار في الطاقة المتجددة.
وأكد سفير الإمارات في مصر، أن مصر دولة هامة للغاية في هذا المجال، موضحًا أن مصر دائمًا لها الأولوية في أجندة الإمارات الخارجية، قائلًا: "نحن الآن في القاهرة نتحدث عن جائزة الإمارات، لأننا لما بنخرج من الامارات مصر تكون لها دائما أولوية في أجندتنا الخارجية".
يذكر أن المجلس الأعلى للطاقة في دبي، عقد مؤتمرًا صحفيًا في القاهرة؛ لتسليط الضوء على الدورة الرابعة من جائزة الإمارات للطاقة 2020، والتي تنظم برعاية حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تحت شعار "تعزيز الابتكار للطاقة المستدامة".
وذلك في إطار خطتها الترويجية في الدول التي تشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وتهدف الجائزة إلى تعزيز الممارسات والتقنيات لتحسين الكفاءة في الطاقة، وترشيد الاستهلاك، والزيادة في الطاقة المتجددة.
ومن الجدير بالذكر، أنه تم إطلاق الدورة الرابعة من جائزة الإمارات للطاقة 2020 من القاهرة، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي، ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة، وعدد من المسئولين.
الجائزة تهدف إلى استقطاب الأفراد والمراكز البحثية ومؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص المبتكرين للمشاركة في الجائزة، كما شهد المؤتمر الصحفي تفاعلًا كبيرًا من قبل الحضور بغرض التعرف على تفاصيل الجائزة، حيث تمنح جائزة الإمارات لعشر فئات.
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