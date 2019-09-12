رزان مغربي تعلن حضور مؤتمر The blaze.. غدا

حرصت النجمة اللبنانية رزان مغربي على تصوير فيديو قصير تعلن فيه عن حضورها لمؤتمر The blaze المقرر اقامته غدا الجمعة بستاد الهوكي بستاد القاهرة الدولي المقرر أن يبدأ في تمام الساعة الرابعة عصرا ويشهد مؤتمر The blaze تكريم عدد كبير من مشاهير الفن والمجتمع والرياضة ويحيى الحفل النجم تامر حسني ليلا.





مؤتمر "The blaze" هو أكبر حدث لشركة جيناس بالشرق الأوسط برعاية مؤسسة Kaizen التي تعمل في مجال التجارة الالكترونية منذ سنوات.



