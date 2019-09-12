نشرة أخبار محافظة السويس اليوم الخميس 12-9-2019.. نجاح منظومة الجمع المنزلي للقمامة

تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها، وذلك في النشرة اليومية التي تخص مواطنين محافظة السويس، حيث نهتم بنشر كل ما يخص المواطن على الصعيد الخدمي والمعلوماتي وكافة الأخبار الحصرية التي تشهدها المحافظة أولًا بأول، وعن أهم أخبار اليوم الخميس 12-9-2019 وإليكم التفاصيل:-





"تعليم السويس" تستبعد مديرة مدرسة وتحيلها للتحقيق بسبب "التبرعات"





قررت سلمى الشاعر، مدير تعليم السويس، استبعاد مديرة مدرسة الملك فيصل الابتدائية، وإحالتها للتحقيق لمخالفتها التعليمات الخاصة بتلقي التبرعات.





وكان اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس التقى الأثنين الماضي بمديري المدارس لبحث استعدادات العام الدراسي، وأصدر تعليمات بمنع تلقي التبرعات المادية من رجال الأعمال أو أي جهة أو جمعية إلا بالطرق القانونية، وعدم تسلم إدارة المدرسة التبرع المادي بشكل مباشر.





محافظ السويس يتابع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة.. ويستجيب للمواطنين





استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اليوم، العميد أحمد فاضل مديرعام المتابعة الميدانية بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة والمهندس كرم خليفة مدير المتابعة بالمنظومة بمجلس الوزراء بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة والأستاذ خالد سعداوي السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس لمناقشة تفعيل دور بوابة الشكاوي الإلكترونية والخدمات الحكومية التي تقدم للمواطنين تنفيذًا لقرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 314 لسنة 2017 والسيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 1855 لسنة 2017.





محافظ السويس يعلن نجاح منظومة الجمع المنزلي للقمامة





عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اجتماعا، بحضور الدكتورعبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة ورؤساء الأحياء وجهازرالنظافة لمتابعة أعمال الجمع المنزلي من أحياء السويس.



