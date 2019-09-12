البورصة الأمريكية تحافظ على الارتفاع بنهاية التعاملات

حافظت البورصة الأمريكية على الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الخميس، ليرتفع "داو جونز" للجلسة السابعة على التوالي لكنه قلص مكاسبه التي وصلت إلى 150 نقطة خلال التعاملات .





وواصلت التطورات التجارية في طريقها الإيجابي، حيث قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل تطبيق زيادة في الرسوم الجمركية على واردات صينية حتى منتصف أكتوبر المقبل .





وأعلن المركزي الأوروبي خفض معدل الفائدة على تسهيلات الودائع بمقدار 10 نقاط أساس ليصل إلى -0.50 بالمائة كما قرر استئناف برنامج شراء السندات.





وقال الرئيس الأمريكي على قرار البنك الأوروبي، قائلاً: "المركزي الأوروبي يتصرف بسرعة وينجح في خفض اليورو أمام الدولار القوي جداً" .





وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، فيما تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي .





ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2 بالمائة إلى 27200 نقطة، بعد أن كسر حاجز الـ27 ألف نقطة بالأمس لأول مرة منذ نهاية يوليو الماضي .





كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.3 بالمائة إلى 3010 نقطة، وصعد "ناسداك" التكنولوجي بنسبة 0.5 بالمائة إلى 8213 نقطة .





وبحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت جرينتش،، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 98.367 .



