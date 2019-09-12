سليمان عيد ينشر صورة مع أحمد عز وشريف منير

نشر الفنان سليمان عيد صورة جديدة له من خلال حسابه الرسمى على "إنستجرام" ظهر فى الصورة وهو برفقة كلا من أحمد عز، شريف منير،محمود البزاوى، صلاح عبد الله، كريم عبد العزيز ،والصورة من خلال حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمى الذى أقيم أمس فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.





مشاركة سليمان عيد فى دراما رمضان

يشار أن سليمان خاض الماراثون الرمضاني الماضى بمسلسلى "هوجان "،"البرنسيسة بيسة".





ومسلسل هوجان بطولة كلا من الفنان محمد إمام، أسماء أبو اليزيد،عارفة عبد الرسول ،كريم محمود عبد، صلاح عبد الله ،تأليف محمد صلاح العزب ،إخراج شيرين عادل.





مسلسل "البرنسيسة بيسة" بطولة مى عز الدين ،سامى مغاورى، إيمان السيد،حجاج عبد العظيم ،محمد أنور،تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج أكرم فريد .





مشاركة صلاح عبد الله فى دراما رمضان

خاض صلاح الماراثون الرمضاني الماضى بثلاث مسلسلات هما "هوجان"،"شقة فيصل "،"فكرة بمليون جنيه"،وحقق من خلالهما نجاحا كبيرا.





مشاركة صلاح عبد الله فى "روحين فى زكيبة"

يشار أن المسلسل بطولة بطولة صلاح عبدالله ،وحمدي الميرغنى، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، نهى عابدين، تأليف لؤي السيد، إخراج محمد مصطفى.





مشاركة أحمد عز فى ولاد رزق 2

يشار إلى أن احمد يعرض له حاليا بالسينمات فيلم "ولاد رزق2" ،وهو من إخراج طارق العريان، تأليف