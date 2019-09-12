صلاح لزميله في ليفربول: "لا داعي للغيرة".. صورة

يواصل فريق ليفربول استعداداته لخوض المباريات المقبلة سواء في بطولة الدوري الانجليزي أو دوري أبطال أوروبا وذلك عقب نهاية فترة التوقف الدولي.





ونشر ديان لوفرين لاعب نادي ليفربول محادثة كوميدية بينه وبين محمد صلاح زميله في الفريق وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور "انستجرام".





وقام لوفرين بنشر محادثة له مع صلاح عبر تطبيق "واتس آب" للحديث عن صورة للاعب المصري خلال تدريبات الفريق، حيثُ قال "مو": " أرسلتها إليك بالخطأ، آسف".





ورد عليه لوفرين قائلاً: "هذه الصورة التى تريد إظهار عضلاتك فيها وأنت تعلم 100% أن المصور يقف بانتظارك في الخارج، لا تقلق سأنشرها أنا".

وجاء رد صلاح على تعليق لوفرين: "خذ الأمور ببساطة لا داعي للغيرة".





وعلى صعيد آخر؛ يستعد نادي ليفربول لخوض مباراة قوية ضد نيوكاسل يونايتد يوم السبت المقبل 14 سبتمبر في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.





ويحتل فريق ليفربول حالياً بعد أربعة جولات المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 12 نقطة بعد حصد العلامة الكاملة بالفوز بجميع المباريات التي خاضها.





وكان نادي ليفربول قد استهل مشواره في الدوري بالفوز على نوريتش بأربعة أهداف مقابل هدف ثم تخطي ساوثهامبتون بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف، وفي الجولة الثالثة استطاع الريدز أن يعبروا عقبة آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف.





وفي الجولة الرابعة؛ استطاع فريق ليفربول أن يفوز على بيرنلي بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي شهدت اللقطة المثيرة والغاضبة لساديو ماني اعتراضاً منه على عدم تمرير صلاح له الكرة في إحدى الهجمات.