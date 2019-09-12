ماندزوكيتش يحسم مستقبله مع يوفنتوس بعد تجاهل ساري

حسم اللاعب الكرواتي ماريو مانذوكيتش لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي مستقبله مع فريقه في الفترة المقبلة من البقاء مع الفريق أو الرحيل وخوض تجربة جديدة في مسيرته.





وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة ‏ميدياسيت، إن الكرواتي ماريو مانزوكيتش رفض عدّة عروض للعب فى الدوري القطري من عدّة أندية خلال الفترة الماضية ولا يريد خوض تجربة كهذة من أجل المال فقط.





وتنتهي فترة سوق الإنتقالات الصيفية في قطر خلال الـ30 من شهر سبتمبر الجاري، حيث تستطيع الأندية القطرية التعاقد مع اللاعبين حتّى من أوروبا خلال هذه المدّة.





‏ويفضل ماريو أن يبقى في يوفنتوس حتى فترة سوق الإنتقالات الشتوية المقبلة، من ثم سيختار الوجهة الأنسب بالنسبة إليه، بعد أن أصبح واضحا أنه خارج حسابات المدرب ماوريسيو ساري.





ويعتمد المدرب الايطالي ماوريسيو ساري على المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين أو لعب البرتغالي كريستيانو رونالدو كمهاجم صريح في بعض المباريات، ولا يفضل ساري الاعتماد على مانذوكيتش منذ بداية الموسم.



