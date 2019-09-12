المنوفية اليوم.. الزواحف السامة بقويسنا تهدد أمن الأهالي ومشاكل مستشفى أشمون على طاولة الصحة

شهدت محافظة المنوفية، اليوم الخميس، على مدار 24 ساعة عدد من الموضوعات الهامة التي تهم المواطن بالمنوفية، فضلًا عن تقديم "الفجر" عدد من الخدمات للمواطنين في نطاق المحافظة، ويأتي ذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها.. وأليكم أهم الأخبار بالتفصيل:









ثارت حالة من الفزع بين أهالي قريتين في مركزي قويسنا بعد انتشار الزواحف السامة بنطاق تلك القرى، مما اضطرهم لإرسال استغاثة عاجلة لمحافظة المنوفية لإيجاد حل عاجل وإعادة الأمن لمناطق سكنهم، وحرصًا على حياة الأطفال من لدغات الثعابين القاتلة.













وشهدت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية اجتماع موسع دار محور حديثه على مستشفى أشمون العام، بهدف حل مشاكلها وأبز العقبات التي تسيئ لخدمات وزارة الصحة في المجال الطبي، منها مشكلة عطل الأسانسي والتجهيزات الضرورية التي يحتاجها قسم الكلى بالمستشفى.













من جانبها، افتتحت جامعة المنوفية اليوم، برئاسة الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، فعاليات المؤتمر الدولي السابع لقسمي الجراحة والتخدير بمعهد الكبد القومي في جامعة المنوفية، بحضور الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد القومي والدكتور جاسر العزب وكيل المعهد للدراسات العليا.

















اشترك قسم الإزالات بمركز شبين الكوم، مع مديرية الأمن ونفذوا حملة إزالة فورية أسفرت عن إزالة 9 حالات بمساحة إجمالية 846 متر مربع، كما كشفت رئاسة المدينة عن رفع 572 طن قمامة من قرى المركز خلال الأسبوع الجاري.



