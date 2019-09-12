خبيرة مصرفية: انخفاض الدولار أمام الجنيه سينعكس إيجابيًا على أسعار السلع

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قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن الدولار انخفض أمام الجنيه مؤخرًا، بنسبة تتراوح ما بين 10 لـ12%، وهذا يعني انخفاض التكاليف الانتاجية، مما سينعكس على أسعار كافة السلع بشكل ايجابي، لافتة إلى أن سعر الدولار يقدر الآن بـ16.35 جنيه.



وتابعت الخبيرة المصرفية، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن سعر الجنيه ما زال مشجعًا للتصدير، ويعطي قيمة تنافسية للمصدرين في السوق العالمي، مشيرة إلى أن انخفاض الدولار يعني وجود وفرة من العملة الأجنبية، وأن المؤسسات النقدية في مصر أصبحت توفر الدولار بصورة كبيرة.



وأضافت الخبيرة المصرفية، أن انخفاض سعر الدولار يعني وفرته بصورة كبيرة، وهذا هام جدًا لجذب الاستثمار الاجنبي، خاصة أن أي مستثمر مهتم بتوفر العملة الأجنبية، وتحويل أرباحه لبلده بالدولار، مشيرة إلى أن معظم الأجانب قبل تعويم الدولار، لم يكن لديهم القدرة على تحويل عائد أرباحهم بالدولار، وهذا الامر غير موجود حاليًا.



وأوضحت الخبيرة المصرفية، أن الدولارات التي تدخل لمصر، أصبحت تغطي تقريبًا كافة احتياجات مصر من الاستيراد خلال الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن انخفاض الدولار أو ارتفاع الفترة الحالية لا يجب أن يقلق المواطن، خاصة أن نظام العملة أصبح قويًا، والمشاكل الهيكلية تم القضاء عليها بصورة كبيرة، وهذا أدى لارتفاع معدل النمو، وهذا أمر جيد للغاية.



هذا وانخفض سعر الدولار في سبع بنوك، وتراوح سعره ما بين 16.53 للبيع و، 16.63 جنيهًا، وخلال الـ8 شهور الماضية انخفض الدولار أمام الجنيه بقيمة تقدر بـ140 قرشًا، وسط توقعات بمواصلة انخفاض الدولار أمام الجنيه الأشهر القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن يصل لـ16.50 في أعلى التقديرات.



يذكر أن التوقعات تشير إلى البنك المركزي الامريكي، سيخفض معدل أسعار الفائدة بنسبة 75 نقطة أساس نهاية هذا العام، مما أدى لتراجع مؤشر الدولار الذي يقاس أداء العملة الأجنبية أمام سلة من العملات الاجنبية بنسبة 0.1%، وضعف الدولار أدى لارتفاع العديد من العملات، وقاد هذا الارتفاع الدولار الاسترليني.

