السفير الياباني بالقاهرة: المتحف المصري الكبير مشروع فريد من نوعه (فيديو)
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 11:07 م
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أمنية فوزي
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قال السفير الياباني في القاهرة ماساكي نوكي، إن المتحف المصري الكبير مشروع فريد من نوعه، موضحًا أنه لم يكن من السهل على الحكومة اليابانية أن تعمل مع الحكومة المصرية في هذا المشروع.
وأضاف "نوكي"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرمنامجه "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن فكرة المتحف المصري الكبير كانت رائعة، وهذا المشروع كبير جدًا في مجال الثقافة.
وتابع السفير الياباني بالقاهرة: "ليس لدينا أمثلة في دول أخرى تعادل مشروع المتحف المصري الكبير الثقافي الضخم"، مستكملًا: "عادة نقدم مساعدات في مجال الصحة والتعليم والزراعة والبنية التحتية، ولكن في مجال الثقافة هذا المشروع استثنائي ضخم".
ولفت "نوكي"، إلى أن المشروع تكلف 1.4 مليار دولار، وأنهم قاموا بتقديم 800 مليون دولار، وكان هذا الرقم كبير بالنسبة لليابان، متابعًا: "نتشرف ونسعد بأننا كنا جزءًا من هذا المشروع الكبير، ونتشرف بالمساهمة في التراث العالمي لهذا المشروع".
وأكد السفير الياباني في القاهرة، أن كل البشر سوف يستفيدون من العرض الرائع للحضارة المصرية في مشروع المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن العمل يتم، وأن هناك تقدم ملحوظ في عمليات تشييد البناء نفسه، مؤكدًا أنهم على وشك الانتهاء من التشييد، لافتًا إلى أن المسألة ليست فقط تشييد المبنى، ولكن لا زال هناك الكثير من الجهد لإتمام العمل، موضحًا أن القطع الأثرية تحتاج إلى وضعها بطرق معينة".
واستكمل "نوكي": "نعمل على الحفاظ على التراث المصري في مشروع المتحف المصري الكبير"، متابعًا: "نواصل العمل عن قرب مع الجانب المصري للانتهاء من المشروع بالكامل قبل الافتتاح".
وأشار السفير الياباني في القاهرة، إلى أن المتحف المصري الكبير سوف يساهم بشكل كبير في تعزيز السياحة المصرية، والثقافة، والترفيه، مشددًا على أنه ينبغي أن تكون هذه مساهمة جيدة للاقتصاد المصري.
ومن الجدير بالذكر، أن المتحف المصري من المشروعات العملاقة التي تقوم بها الحكومة المصرية، حيث وصفة البعض بأنه هدية للعالم في القرن الـ21، ووصفه البعض الآخر بأنه سيكون بمثابة الهرم الرابع بالنسبة لمصر.
وأضاف "نوكي"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرمنامجه "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن فكرة المتحف المصري الكبير كانت رائعة، وهذا المشروع كبير جدًا في مجال الثقافة.
وتابع السفير الياباني بالقاهرة: "ليس لدينا أمثلة في دول أخرى تعادل مشروع المتحف المصري الكبير الثقافي الضخم"، مستكملًا: "عادة نقدم مساعدات في مجال الصحة والتعليم والزراعة والبنية التحتية، ولكن في مجال الثقافة هذا المشروع استثنائي ضخم".
ولفت "نوكي"، إلى أن المشروع تكلف 1.4 مليار دولار، وأنهم قاموا بتقديم 800 مليون دولار، وكان هذا الرقم كبير بالنسبة لليابان، متابعًا: "نتشرف ونسعد بأننا كنا جزءًا من هذا المشروع الكبير، ونتشرف بالمساهمة في التراث العالمي لهذا المشروع".
وأكد السفير الياباني في القاهرة، أن كل البشر سوف يستفيدون من العرض الرائع للحضارة المصرية في مشروع المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن العمل يتم، وأن هناك تقدم ملحوظ في عمليات تشييد البناء نفسه، مؤكدًا أنهم على وشك الانتهاء من التشييد، لافتًا إلى أن المسألة ليست فقط تشييد المبنى، ولكن لا زال هناك الكثير من الجهد لإتمام العمل، موضحًا أن القطع الأثرية تحتاج إلى وضعها بطرق معينة".
واستكمل "نوكي": "نعمل على الحفاظ على التراث المصري في مشروع المتحف المصري الكبير"، متابعًا: "نواصل العمل عن قرب مع الجانب المصري للانتهاء من المشروع بالكامل قبل الافتتاح".
وأشار السفير الياباني في القاهرة، إلى أن المتحف المصري الكبير سوف يساهم بشكل كبير في تعزيز السياحة المصرية، والثقافة، والترفيه، مشددًا على أنه ينبغي أن تكون هذه مساهمة جيدة للاقتصاد المصري.
ومن الجدير بالذكر، أن المتحف المصري من المشروعات العملاقة التي تقوم بها الحكومة المصرية، حيث وصفة البعض بأنه هدية للعالم في القرن الـ21، ووصفه البعض الآخر بأنه سيكون بمثابة الهرم الرابع بالنسبة لمصر.
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