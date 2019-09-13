دمياط ×24 ساعة.. سقوط مصعد وإصابة طالبتين أثناء خروجهما من المدرسة

تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، فى إطار الخدمات التى تقدمها لقرائها ومتابعيها، وذلك فى النشرة اليومية التى تخص مواطنين محافظة دمياط، حيث نهتم بنشر كل مايخص المواطنين على الصعيد الخدمى والمعلوماتي وكافة الأخبار الحصرية التى تشهدها المحافظة أولا بأول.. وإليكم التفاصيل:









قام الدكتور" طلحة "وكيل وزارة الصحة دمياط الجديد، بأولى جولاته الميدانية صباح اليوم الخميس بعد توليه المنصب خلفا للدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بدمياط سابقا، بتفقد مستشفى طوارئ كفر سعد بدمياط.









إصابة طالبتين "ابتدائى " اثناء خروجهما من المدرسة





تعرض طالبتين في الصف الثاني الابتدائي،للصدام من توك توك أثناء خروجهما من المدرسة على الطريق العام بجوار مدرسة الشهيد الشرباصي.













استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم 3 سفن حاويات وعدد 6 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 2 سفينة حاويات وعدد 3 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 14 سفينة.













تعرض مصعد مستشفي الزهراء الخاصة بمركز فارسكور بدمياط، اليوم، للمرة الرابعة، اثناء استقلال عدد من الأهالي به، وتسبب في وقوع إصابة ٤ من الأهالي من بينهم ٣ سيدات وشاب.



