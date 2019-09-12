مع عودة المدارس.. اسعار الأدوات والمستلزمات الدراسية 2019

بدأ العام الدراسى الجديد ويبحث أولياء الأمور عن اسعار الادوات المكتبية والمستلزمات الدراسية لذا تعرض "الفجر" فى التقرير متوسط اسعار الادوات الدراسية في الأسواق المصرية وأرخصها بالفجالة ومعارض "اهلا مدارس"





متوسط اسعار الأدوات المدرسية :





دستة كشاكيل 60 ورقة بـ 20 جنيها

كشكول سلك 60 ورقة بـ 8 جنيهات

كشكول 100 ورقة بـ 12.5 جنيهًا

دستة كراسات إنجليزي بـ 25 جنيها

دستة أقلام جاف بـ 10 إلي20 جنيها

دستة الأقلام الرصاص 5 جنيهات

قلم سنون 7.5 جنيهًا

براية من 3 إلي 35 جنيهًا

أستيكة من 2 إلي 7 جنيهات

علبة الألوان الخشب بين 5 جنيهات و60 جنيها

طقم الأدوات الهندسية بيتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيها

سعر المقلمة بين 25 و 35 جنيها

زجاجة مياه بـ 15 جنيها

لانش بوكس بـ 30 جنيها

الحقائب المدرسية بين 75 و550 جنيها





وأعلنت غرفة القاهرة التجارية التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، عن افتتاح معارض فرعية "أهلا مدارس" في عدة مناطق متنوعة بالمحافظة، خاصة في المناطق الشعبية والأكثر احتياجا بخصومات تصل في 50 %.





ويقام معرض أهلا مدارس فى 13 محافظة هي:





القاهرة

بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر.





الجيزة

٦ معارض أهلا مدارس بالجيزة، المعرض الرئيسي بشارع الملك فيصل على مساحة 2000 متر مربع، والمعارض الأخرى بمراكز أوسيم، وكرداسة، والحوامدية.





أسيوط

انطلقا معرضين أهلا مدارس بالغرفة التجارية لأسيوط لمستلزمات المدارس بالتعاون مع مبادرة وزارة الداخلية "كلنا واحد".





بني سويف

انطلقت معارض أهلا مدارس في بني سويف في مدينة بني سويف ومدينة الواسطى.





الأقصر

تنطلق 4 معارض أهلا مدارس في مدينة الأقصر، ومدينة إسنا،ومدينة أرمنت، ومركز العديسات.





أسوان

يقام معرضين لـ أهلا مدارس في أسوان، في منطقتي أسوان وإدفو.





الشرقية

انطلق معرض أهلا مدارس بالشرقية في مدينة الزقازيق بالتعاون بين الغرفة التجارية ومبادرة كلنا واحد لوزارة الداخلية لتوفير المستلزمات المدرسية.





الغربية

انطلق معرض أهلا مدارس بالغربية على مساحة 900 متر مربع على أرض البوريفاج في طنطا.





شمال سيناء

ميدان المالح بمدينة العريش، وشادر بمدينة الحسنة وأخر فى بئر العبد



