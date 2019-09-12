الشارقة يتعاقد مع نجل حسين زكي ويحتفى بفوز مصر ببطولة العالم لكرة اليد

أعلن نادي الشارقة الرياضي عن تعاقده مع الناشئ المصري يوسف حسين زكي، نجل نجم كرة اليد الشهير حسين زكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليتم قيده ضمن صفوف فريق الناشئين لكرة اليد بنادي الشارقة.

وحضر « الكونكورد المصري » حسين زكي إلى نادي الشارقة لتوقيع عقد نجله، مع رئيس إدارة الألعاب الجماعية سعادة محمد عبيد الحصان، وأبدى سعادته الكبيرة بانضمام يوسف زكي إلى نادي الشارقة.

وقال : « الشارقة وشباب الأهلي هما أقوى ناديين في كرة اليد بالإمارات، ويوسف كان يلعب في صفوف ناشئين فريق شباب الأهلي الموسم الماضي، ولكن نادي الشارقة معروف تاريخياً بامتلاكه قطاع مراحل سنية مميزة وعلى مستوى عالي، نتيجة لوجود اهتمام ودعم كبير من إدارة النادي، وكذلك وجود مدربين وإداريين أكفاء. »

وأضاف زكي « لدي علاقات أخوية طيبة بجميع المسؤولين في نادي الشارقة، فنحن في لعبة كرة اليد أسرة واحدة، وبالتالي أتشرف وأطمئن كأي ولي أمر أن يكون ابني ضمن صفوف المراحل السنية بكرة اليد الشرقاوية، بما تتميز به من التزام وجدية وتعليم مبادئ فنون كرة اليد بطريقة احترافية سليمة »

ومن جهته أهدى سعادة محمد عبيد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، درع وقميص النادي إلى الكابتن حسين زكي، مساعد مدرب منتخبي مصر الأول والناشئين تقديراً لجهوده وانجازاته.

وقدم تهنئة نادي الشارقة على الإنجاز التاريخي للمنتخب العربي المصري لكرة اليد للناشئين بالفوز بكأس العالم للناشئين تحت سن 19 عاما، والتي أقيمت في مقدونيا الشهر الماضي، وبرونزية كأس العالم للشباب 2019.