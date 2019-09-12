6 دول بعيدا عن إفريقيا وآسيا يحق للمصريين دخولها بدون فيزا .. وقيمة تذاكر الطيران
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 10:13 م
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دايما التأشيرة بتكون عائق للمصريين للسفر إلى الخارج، دايمًا بنلاقي سدود قدام حلمنا بالسفر إلى الخارج وأننا نلف العالم كله، لا يعلم الكثير ممن يحملون جواز السفر بأن هناك عشرات الدول يمكنك السفر اليها بدون الحصول على تأشيرة دخول، فالجواز السفر المصري كاف لدخول هذه الدول التى يفوق عددها 50 دولة حول العالم معظمهم من الدول الإفريقية، والآسيوية، ولكن بعيدا عن إفريقيا وآسيا يحق للمصريين الدخول إلى 6 دول بدون الحصول على التأشيرة.
دول بعيدا عن إفريقيا وآسيا يحق للمصريين دخولها بدون فيزا .. فما هي؟
جمهورية الدومينيكان - دولة في البحر الكاريبي
تقع جمهورية الدومينيكان في الجزء الشرقي من جزيرة هيسبانيولا التي بدورها ثاني أكبر جزر الأنتيل الكبرى، تشترك معها هايتي في الجزيرة، تقدر مساحة البلاد بين 48,442 كم2 (وفقاً لسفارة البلاد في الولايات المتحدة) و 48,730 كم2 (وفقاً لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية) مما يجعلها ثاني أكبر بلد في جزر الأنتيل بعد كوبا، تقع عاصمة البلاد وأكبر مدنها سانتو دومينجو على الساحل الجنوبي، ويقدر تعداد سكانها بـ 10 ملايين شخص، وتسمح هذه الدولة بدخول المصريين فترة ثلاثة أسابيع فقط بدون الحصول على تأشيرة، تبلغ تذكرة الطيران ذهابا وعودة 13 الف جنيها
هاييتي - دولة في البحر الكاريبي
إحدى بلدان البحر الكاريبي، كانت مستعمرة إسبانية حتى احتلتها فرنسا في سنة 1626، واعترفت إسبانيا بهذا الاحتلال في سنة 1679، .تُعد هاييتي أقدم جمهورية سوداء في العالم، وثانية الدول المستقلة في نصف الكرة الغربي؛ إذ إنها تتمتع بالاستقلال، منذ عام 1804؛ ولكنها خضعت، خلال معظم تلك الفترة لحكام مستبدين، لم يبذلوا أيّة جهود لرفاهية شعبهم، فابتليت بأعمال العنف السياسي المستمرة، وتسمح هذه الدولة بدخول المصريين فترة 90 يوم بدون تأشيرة، تبلغ تذكرة الطيران ذهابا وعودة 14 الف جنيها
سانت كيتس - دولة في البحر الكاريبي
جزيرة تقع في ويست إنديز، الحدود الغربية للجزيرة مطلة على البحر الكاريبي أما حدودها الشرقية فتطل على المحيط الأطلسي، هذه الجزيرة وجارتها جزيرة نيفيس تشكلان دولة واحدة تسمى سانت كيتس ونيفيس، يقطن الجزيرة حوالي 45,000 نسمة غالبيتهم من أصول أفريقية، يحق للمصريين دخولها 3 أشهر بدون الحصول على تأشيرة، تبلغ تذكرة الطيران ذهابا وعودة 12 الف جنيها.
سانت فينسنت والجرينادين – دولة في البحر الكاريبي
دولة في سلسلة جزر الأنتيل الصغرى وبالتحديد الجزء الجنوبي من جزر ويندوارد والتي تقع في الطرف الجنوبي للحدود الشرقية لمنطقة البحر الكاريبي حيث يلتقي هذا الأخير مع المحيط الأطلسي، تبلغ مساحة البلاد 389 كم2 (150 ميل مربع) وتتألف من الجزيرة الرئيسية سانت فينسنت والثلثان الشماليان من جزر الجرينادين والتي تشكل سلسلة من الجزر الصغيرة تمتد إلى الجنوب من جزيرة سانت فينسنت وصولاً إلى جزيرة جرينادا، يقطنها 120,000 شخص، عاصمة البلاد هي كينجستاون وهي أيضاً الميناء الرئيسي، يحق للمصريين التنزه فيها بدون الحصول على تأشيرة.
نيكاراجوا – دولة في أمريكا الوسطى
أكبر دول أمريكا الوسطى وعلى الرغم من ذلك إلا أن الكثافة السكانية فيها تعد أقل من بقية الدول المجاورة حيث أنه بحلول عام 1980 كان هناك حوالي مليوني نسمة من سكانها يعيشون في دول أخرى، أصبحت الدولة جمهورية مستقلة في عام 1838، سكان نيكارجوا من عناصر المستيزو (خليط من الهنود والأسبان) وهناك أقلية زنجية، وأقلية من الهنود والأوروبين. يتركز السكان في الغرب وحول بحيرة ماناجوا. اللغة السائدة والرسمية هي الأسبانية، يمكن للمصريين دخولها بفيزا من المطار، تحتاج لجواز سفر ساري المفعول لمدة 6 أشهر، وحجز فندقي مؤكد، وتصريح بنكي بقيمة تعاملاتك بالعملة الصعبة، وتذكرة عودة إلى البلاد مجددا، قيمة تذكرة الطيران ذهاب وعودة تقترب من 13 الف جنيها.
ساموا – دولة في أوقيانوسيا
عُرِفت سابقاً باسم ساموا الغربية أو ساموا الألمانية، هي دولة تضم القسم الغربي من جزر ساموا في جنوبي المحيط الهادئ، نالت استقلالها عن نيوزيلندا عام 1962، الجزيرتان الرئيسيتان في البلاد هما أوبولو وسافاي والتي هي من أكبر الجزر البولينيزية، تقع عاصمة البلاد أبيا ومطار فاليولو الدولي على جزيرة أوبولو، انضمت إلى الأمم المتحدة في 15 ديسمبر عام 1975، كانت تدعى مجموعة جزر ساموا بما ذلك ساموا الأمريكية بجزر الملاحين من قبل المستكشفين الأوروبيين قبل القرن العشرين بسبب مهارة السامويين الملاحية، يمكن دخولها لفترة شهرين بدون تأشيرة ولكن من الصعب السفر اليها بسبب قيمة تذاكر الطيران، قيمة تذكرة الطيران ذهاب وعودة تقترب من 35 الف جنيها.
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