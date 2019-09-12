نشرة أخبار الهلال اليوم: مفاجأة جديدة بشأن انتقال "الربيعي" إلى الهلال.. وبشرى سارة قبل مواجهة الفيحاء





شهد نادي الهلال، اليوم الموافق الخميس 12 سبتمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها؛ مفاجأة جديدة بشأن انتقال الربيعي إلى الهلال، وبشرى سارة لجماهير الزعيم قبل مواجهة الفيحاء.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أهم أخبار الهلال اليوم الخميس الموافق 12 - 9 -2019:-





-الأهلي يفجر مفاجأة بشأن انتقال "الربيعي" إلى الهلال





تحدث ماجد العامري مدير الاحتراف بالنادي الأهلي، عن الأنباء المترددة حول مفاوضات الهلال مع محمد الربيعي حارس مرمى الأهلي على الرغم من عدم دخوله الفترة الحرة.





وقال العامري في تصريحات تليفزيونية: "محمد الربيعي أهلاوي، وعقده مستمر مع الفريق، والإدارة حريصة على استمرار اللاعب".





وتابع: "الحديث عن مفاوضات الهلال مع الربيعي، نقول الهلال نادي شقيق، ويعلم الأنظمة، ولن نتحدث في ذلك الأمر إلا في وقته، ونحن حريصين على استمرار اللاعب".





وينتهي عقد المعيوف مع الأهلي في 2020، ويعد اللاعب "22 سنة"، أحد أبناء النادي الأهلي، الذين تدرجوا في مختلف فئاته السنية، قبل أن تتم إعارته في موسم 2018-2019، إلى الباطن، لينضم بعدها في أكثر من مناسبة لمعسكرات المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.





وتبحث إدارة الهلال عن حارس مرمى جديد؛ لانضمام لصفوف الفريق، بعد تعرض عبدالله المعيوف، حارس مرمى الهلال، لانتقادات لاذعة وذلك بعد الآداء الباهت الذي ظهر به مع المنتخب السعودي.





وتسبب خطأ المعيوف في استقبال المنتخب السعودي للهدف الثاني أمام اليمن، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدفين لمثلهما، ضمن مباريات الجولة الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022"، وكأس آسيا "الصين 2023".









-إعلامي رياضي يفتح النار على الهلال: يبحثون عن زعامة مزيفة





هاجم الإعلامي والناقد الرياضي سعود الصرامي، نادي الهلال، بخصوص أجانب الفريق في البطولات المحلية والآسيوية.





وقال سعود الصرامي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "المتناقضين الزرق يطالبون بتخفيض الأجانب الـ٧، في المسابقات المحلية، و زيادة المحترفين في دوري أبطال أسيا عن العدد المسموح به، لتحقيق أهدافهم!".





وتابع: "هذه الزعامة المزيفة التي يبحثون عنها في كل مكان و كل زمان، فحسبنا الله".





وتعاقد الهلال مع 3 لاعبين أجانب، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وهم: المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سوو، قادمًا من إف سي طوكيو، والجناح البيروفي أندريه كاريلو من بنفيكا البرتغالي، ومتوسط الميدان الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب فلامنجو البرازيلي.





ويستعد الهلال لمواجهة الفيحاء، السبت المقبل، في الجولة الثالثة، من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





ويتصدر الهلال، جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعدما ارتفع رصيد الهلال إلى 6 نقاط؛ عقب تحقيقه فوزا ثمينا على الرائد، بخمسة أهداف، دون رد، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ ليستعيد بذلك صدارته بفارق الأهداف فقط عن النصر، حيث يمتلك الهلال 9 أهداف وعليه هدفين، متفوقًا على "العالمي" بأربع أهداف.









-بشرى سارة لجماهير الهلال قبل مواجهة الفيحاء





زف الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الهلال، بشرى سارة لجماهير الهلال قبل مواجهة الفيحاء، بعد غد السبت، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وقال المدرب الروماني رازفان في المؤتمر الخاص بالمباراة: "شارك الثنائي جوستافو كويلار ومحمد البريك في التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية، استعدادا للمشاركة في المباراة؛ فقد عملنا على استغلال فترة التوقف؛ لرفع جاهزية جميع اللاعبين الذين تضمهم قائمة الفريق".





وبالحديث عن مواجهة الفيحاء قال: ،سنواجه خصمًا قويًا، خاصة أنه منظم في الجانب الدفاعي، ما يُصعب من المواجهة المرتقبة".





وعند سؤاله عن اللاعبين الدوليين قال: "كل مدرب لا يتمنى أن يخسر عددًا كبيرًا من لاعبيه في فترة التوقف الدولي، ولكن يجب أن نفخر أننا في أحد أكبر أندية آسيا الذي يضم عددًا كبيرًا من النجوم في صفوف المنتخبات".





وتابع: "عملنا على استغلال فترة التوقف لرفع جاهزية جميع اللاعبين الذين تضمهم قائمة الهلال، ونستطيع إسعاد جماهيرنا بالإعداد المناسب للمباراة فنيًا وذهنيًا".





واستكمل فريق الكرة بنادي الهلال، مساء اليوم "الخميس"، تدريباته؛ استعدادا لمواجهة الفيحاء، وركزت الحصة التدريبية في مجملها، على الجوانب الفنية وسط متابعة رئيس النادي، فهد بن سعد بن نافل، حيث تخلل التدريب، تدريبات تكتيكية، وجمل فنية، ومناورة على جزء من الملعب.





ويتصدر الهلال، جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعدما ارتفع رصيد الهلال إلى 6 نقاط، ليستعيد بذلك صدارته بفارق الأهداف فقط عن النصر، حيث يمتلك الهلال 9 أهداف وعليه هدفين، متفوقًا على "العالمي" بأربع أهداف.









-ناقد رياضي يشن هجوم ناري على الهلال





انتقد الإعلامي الناقد الرياضي، مبارك الشهري، تصريحات بعض لاعبي الهلال، عن مواجهة المنتخب السعودي واليمن، والتي سقط خلالها الأخضر في فخ التعادل بهدفين لمثله، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بتصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.





وتحدث الشهري، عبر حسابه الرسمي بمواقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الخميس، عن المقولة الشهيرة التي تترد حاليًا في الشارع الرياضي "الأجانب السبعة سبب تراجع مستوانا!".





وقال الشهري: "طيب صدقناكم، فيه فريق كوري، حضر للرياض، بدون لاعبين أساسيين، وكان مهاجمهم هو حارس في الأساس، وحققوا آسيا، وينك يازعيم".





وتابع: "المشكلة ليست في الأجانب الـ 7، مشكلتهم في المحليين الـ 11".





وانهى رسالته قائلا: "سؤال بريء: من هو لاعب الاستثمار الخاص بمعشوقه".





وأشعلت الجماهير السعودية مواقع التواصل الإجتماعي؛ عضبا تحت عنوان #لوبي_الأزرق؛ عقب الأداء المخيب لأخضر، معتبره أن هناك مجاملات صريحة للاعبي الهلال، للدفع بهم في تشكيلة المناخب الأساسية؛ وهو ما تسببت في تدمير مستوى المنتخب، والوصول إلى هذه النتيجة المتردية.





وأعربت الجماهير عن اندهاشها من انضمام كلا من؛ علي البليهي، وهاتان الباهري، وسلمان الفرج؛ إلى قائمة الأخضر، رغم تراجع مستواهم ونتائجهم مع الهلال؛ لتؤكد بذلك على سيطرة الهلال على الاتحاد السعودي لكرة القدم.





وكان لسلمان الفرج، وعلي البليهي، النصيب الاكبر من الهجوم؛ حيث حملت الجماهير السعودية اللاعبان مسؤولية الوقوع في الخطأ الذي أدى إلى اهتزاز الشباك السعودية في مواجهة مالي الودية،والتي انتهت بتعادل الفريقين، بهدف لمثله، ضمن الاستعدادات لتصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.





كما انتقدت الجماهير الدفع بعبدالله المعيوف، حارس مرمى الهلال، في التشكيل الأساسي للأخضر، على حساب محمد العويس حارس الأهلي؛ على الرغم من المستوى الخرافي الذي قدمه في الفترة الماضية.





وتسبب خطأ المعيوف في استقبال الأخضر للهدف الثاني أمام اليمن، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدفين لمثلهما، ضمن مباريات الجولة الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022"، وكأس آسيا "الصين 2023".





وتسائلت الجماهير الغاضبة عن معايير إختيار لاعبي الأخضر، مستشهدة بوقائع سابقة؛ يأتي على رأسها؛ عبد المجيد الرويلي، والذي لعب لصالح أندية التعاون والشباب والرائد لمدة 9 سنوات ولم ينضم لقائمة الأخضر إلا عندما انتقل إلى الهلال، واللاعب ناصر الشمراني الذي توج بجائزة هداف الدوري لمدة ثلاث مواسم رفقة الشباب، ولم يتم الدفع به في قائمة المنتخب السعودي، قبل أن ينقل إلى الهلال، ويصبح المهاجم الأساسي لأخضر.





كما ربطت الجماهير السعودية بين ما يحدث الأن بتصريحات المدير الفني الأسبق للأخضر، الهولندي بريت مارفيك، والذي قال في وقت سابق، إنه رحل عن منصبه، بسبب تدخل في اختياراته الفنية.





ويحتل لاعبي فريق الهلال قائمة المنتخب السعودي تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، وهو ما جعل الجمهور يتسائل عن معايير إختيار لاعبي الأخضر.









-كاريلو في طريقه للرياض قبل مواجهة الفيحاء





يصل المحترف البيروفي ندريه كاريلو محترف الفريق الأول للكرة بنادي الهلال إلى الرياض مساء اليوم، ليلتحق بالتدريبات غدا استعدادا لمواجهة الفيحاء بعد غد السبت ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وشارك كاريلو خلال الاسبوعين الماضيين مع منتخب بلاده البيرو ضمن أيام فيفا، وأعلن الهلال أن الدولي البيروفي سيكون ضمن المشاركين في مران الغد.





ولم يقرر الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الهلال، مشاركة كاريلو في التشكيلة الأساسية للقاء.





واستكمل فريق الكرة بنادي الهلال، مساء اليوم "الخميس"، تدريباته؛ استعدادا لمواجهة الفيحاء، وركزت الحصة التدريبية في مجملها، على الجوانب الفنية وسط متابعة رئيس النادي، فهد بن سعد بن نافل، حيث تخلل التدريب، تدريبات تكتيكية، وجمل فنية، ومناورة على جزء من الملعب.



