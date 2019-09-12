برشلونة يرد علي إتهامات "ميسي" بشأن التقصير في صفقة "نيمار"
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 10:07 م
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علاء خليف
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علق جوسيب فيفيس المتحدث الرسمي لنادي برشلونة الاسباني، علي تصريحات الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد النادي الكتالوني، والذي حاول من خلالها التشكيك في جهود إدارة البرسا برئاسة جوسيب بارتوميو في التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان في سوق الإنتقالات الصيفية الماضي.
وكان "ميسي" قد صرح لصحيفة "سبورت" الكتالونية اليوم الخميس : "لا أعرف إذا كان نادي برشلونة يريد التعاقد مع "نيمار" أو لا، ما أعرفه أنه كان يريد العودة للنادي الكتالوني".
وأضاف: " لا أعرف إذا كان نادي برشلونة لم يفعل كل شيء ممكن من أجل نيمار أم لا، فلم يكن لدي الكثير من المعلومات حول هذه المفاوضات".
وقال "فيفيس" تعليقًا على تصريحات "ميسي": " لا يوجد أي خلاف مع ميسي داخل برشلونة، العلاقة بينه وإدارة النادي الكتالوني قوية، وهناك تواصل بين النجم الأرجنتيني والإدارة، والمسافات ليست بعيدة بينهما، ميسي بجانبنا ونحن فخورين به، وأعلم أنه يقدر جهود النادي بطريقة مثيرة للاهتمام".
أما بخصوص تصريحات "ميسي" حول صفقة "نيمار": " لا نريد التصرف بغموض حول صفقة "نيمار"، وتصريحات ميسي جاءت نتيجة عدم علمه بالتفاصيل الكاملة للمفاوضات مع النادي الباريسي لضم اللاعب البرازيلي، ولكن الحقيقة أن المفاوضات مع باريس سان جيرمان كانت صعبة للغاية وبذلنا كل ما بوسعنا لضم اللاعب".
وأتم تصريحاته: " إدارة برشلونة تتفق مع ليونيل ميسي في ضرورة تكوين فريق قوي للبرسا".
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