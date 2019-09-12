أمن الجيزة يكشف تفاصيل واقعة محاولة خطف فتاة والاعتداء الجنسي عليها

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على المتهم بالشروع في خطف فتاه ومحاولة الاعتداء الجنسي عليها، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغا للمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي من "سمر.ع"، مفاده بقيام سائق ميكروباص بالشروع في خطفها ومحاولة الإعتداء الجنسي عليها، عند كوبري الدقي، حال استقلالها الميكروباص صحبته لتوجها من منطقة ميدان لبنان إلى منطقة الدقي.





وانتقل الرائد حسام العباسي معاون مباحث القسم والقوة المرافقة له، صحبتها لمكان البلاغ، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة لفحصها، وسؤال شهود العيان على الواقعة، لسهولة التوصل للمتهم بارتكاب الجريمة.



