السفير الياباني بالقاهرة: قمة "التيكاد 7" حققت نجاحًا منقطع النظير

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قال السفير الياباني في القاهرة ماساكي نوكي، إن قمة "التيكاد 7" حققت نجاحًا منقطع النظير في ظل مشاركة 24 من رؤوساء الدول والحكومات بشكل فعال في المناقشات.



وأضاف "نوكي"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامجه "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن رؤوساء الدول والحكومات قاموا بإعلان خطة عمل بشأن الاقتصاد ولمجتمع والأمن والسلام، وتغطية القضايا الهامة فيما يتعلق بالبنية التحتية، والاقتصاد الكلي، والرعاية الصحية الكاملة، والاستقرار، والقوانين الدولية المعنية بالملاحة.



وأشار السفير الياباني في القاهرة، إلى أن اليابان أعربت عن التزامها مساعدة إفريقيا خاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار من القطاع الخاص الياباني، والذي سيبلغ خلال الأعوام الثلاثة المقبلة 20 مليار دولار خلال الشراكة مع إفريقيا.



وأوضح "نوكي"، أن هناك العديد من الشراكات الإفريقية في الوقت الحالي ولكن التيكاد لها خصوصياتها، حيث قامت على فكرة ملكية إفريقيا للشراكة مع شركاء التنمية.



ولفت السفير الياباني في القاهرة، إلى أن إفريقيا كانت تمر بظروف صعبة في التسعينيات، موضحًا أن اليابان كانت تريد مساعداتها، وأنها كانت تستطيع فعل ذلك وحدها ولكنها أرادت حشد المجتمع الدولي.



ونوه السفير الياباني في القاهرة، بأن الشراكة مع إفريقيا مفتوحة وشاملة، لافتًا إلى أن 10 آلاف مشاركًا من كل الدول الإفريقية، وأيضًا من 52 حكومة غير إفريقية، و108 من المنظمات الدولية، وأكثر من 200 حدث جانبي على هامش القمة.



وأشار "نوكي"، إلى أن كان هناك بث مباشر لجلسات قمة التيكاد على الإنترنت، موضحًا أن الشراكة مع الدول الإفريقية مفتوحة وتشراكية ولديها إطار عمل تشاركي.



وتابع السفير الياباني في القاهرة: "نحن لدينا موضوعات مشتركة فيما يتعلق بتنمية إفريقيا من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار والاستثمار".



واستكمل السفير الياباني في القاهرة: "نحن نتطلع إلى مزيد من الابتكار في الاستثمار، ونسعى أن نشجع المجتمع الدولي مع اليابان للعب دورًا فعالًا لتعزيز التنمية في إفريقيا".



ومن الجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك في قمة "التيكاد" باليابان، باعتبار مصر رئيس الاتحاد الإفريقي، وكانت كلمة الرئيس السيسي في غاية الأهمية، وكان له دورًا فعالًا، كما عقد الكثير من اللقاءات الثنائية على هامش القمة.

