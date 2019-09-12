البلاديوم يسجل أعلى مستوى في تاريخه ليتجاوز اسعار الذهب

سجلت اسعار البلاديوم أعلى مستوي فى تاريخة عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، بعد أن تجاوز مستوي الـ

1600 دولار، مع توقعات زيادة الطلب مع التهدئة التجارية بين واشنطن وبكين، وأعلن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي تأجيل تطبيق زيادة في الرسوم الجمركية على واردات صينية لمدة أسبوعين.





ومن جانب أخر قرر البنك المركزي الأوروبي إجراءات تحفيزية لدعم اقتصاد منطقة اليورو وتخفيض معدل الفائدة مما دعم سعر البلاديوم.





معدن البلاديوم يستخدم في المحفزات التي تعمل على الحد من الانبعاثات الناتجة عن السيارات التي تعمل بالبنزين، وتجاهل المعدن البيانات السلبية في الصين والتي أظهرت تراجع إجمالي مبيعات السيارات بنحو 6.9 بالمائة على أساس سنوي إلى 1.96 مليون وحدة.





وارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن البلاديوم تسليم ديسمبر بنحو 3.1 بالمائة أو ما يعادل 48 دولاراً ليسجل 1604.80 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى في تاريخه.





تجاوز سعر معدن البلاديوم، اسعار الذهب عند تسوية التعاملات الذي أغلق جلسة اليوم عند مستوى 1507.40 دولار للأوقية.





اسعار الذهب تراجعت عند تسوية التعاملات اليوم الخميس، بعد أن تعافت من كبوتها لتحقق مكاسب تجاوزت الـ 21 دولار خلال التعاملات، بضغط من قرار المركزي الأوربي وارتفاع البورصة الأمريكية.

وجاءت مكاسب اسعار الذهب بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي خفض معدل الفائدة على الودائع لمزيد من النطاق السالب، مع استئناف برنامج شراء الأصول في منطقة اليورو.

و قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل تطبيق زيادة في التعريفات الجمركية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25 بالمائة إلى 30 بالمائة حتى منتصف أكتوبر بدلاً من تطبيقها في بداية الشهر المقبل.

وانخفضت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بوتيرة قوية خلال الأسبوع الماضي، فيما تباطأ معدل التضخم الأمريكي خلال أغسطس المنصرم.

ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند التسوية بنحو 0.3 بالمائة أو ما يعادل 4.20 دولار ليصل إلى 1507.40 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1532.50 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2 بالمائة (3 دولارات) ليسجل 1500.20 دولار.



