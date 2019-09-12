أعلنت أنها غير مرتبطة.. كلو كارديشيان تكشف تفاصيل عن عيد ميلاد ابنتها

قالت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كلو كارديشيان، خلال العرض الأول لبرنامج تليفزيون الواقع الشهير "Keeping Up with the Kardashians" بموسمه الـ 17 أن تريستان طومسون والد ابنتها الوحيدة " ترو " حاولت تقبيلها في حفل عيد ميلاد ابنتهما الأول، وهو ما جعلها تشعر بالقلق والضيق خاصة أنها لم تكن تريد أن يكون طومسون متواجدا بالاحتفال.









وأكدت كاردشيان أنها غير مرتبطة، وظهرت أمس النجمة الشهيرة خلال توجهها لتناول وجبه الغذاء بأحد المطاعم الفاخرة في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.