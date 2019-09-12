"ماركا" تكشف خطة برشلونة لإقناع ميسي بالبقاء
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:54 م
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منى العوضي
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أكد ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني على أنه باقٍ في البارسا ولا يفكر حالياً في الرحيل رغم إمكانية استغلال بند في عقده يسمح له بالرحيل قبل نهاية عقده بموسم واحد حال قرر ذلك أي يستطيع المغادرة مع نهاية الموسم الحالي.
وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ليونيل ميسي أوضح حرصه على الاستمرار في برشلونة، شريطة أن يتبع النادي مشروعًا جديداً ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات بشأن عقد جديد مع اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا قريبًا.
وكان ميسي قد أبدى رغبته في الاستمرار مع برشلونة والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وذلك لأن الفريق لم يفز بتلك البطولة منذ فترة طويلة فآخر لقب كان عام 2015.
وقالت الصحيفة الإسبانية أن استثمار برشلونة في عام 2014 وجلب لاعبين موهوبين مثل لويس سواريز وإيفان راكيتيتش ومارك أندريه تير شتيجن ونيمار، كان ذلك سبباً في فوز النادي الكتالوني بالعديد من البطولات وعمل إنجازات جديدة.
ورحل نيمار إلى باريس سان جيرمان في 2017 وجاء مكانه فيليب كوتينيو من ليفربول وعثمان ديمبيلي من بروسيا دورتموند ولكن لم يحقق الثنائي أي إنجازات تذكر حتى أن البرازيلي تمت إعارته هذا الصيف إلى بايرن ميونيخ.
وأفادت الصحيفة الإسبانية أن التوقيع مع أنطوان جريزمان وفرينكي دي يونج ينتظر أن يضيف الجديد إلى تشكيلة برشلونة ولكن التعاقد مع نيمار يتوقع أن يدفع النادي الكتالوني إلى مستوى آخر خلال الفترة المقبلة.
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