محمود بدر: رد مجلس الوزراء على الشائعات ليس كافيا



وأشار "بدر"، خلال حواره ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، إلى أنه لا بد من الوصول إلى آلية جديدة تكون خارج الصندوق لمواجهة الشائعات، وتكون آلية ثابتة لمواجهتها، خاصة ونحن نتعرض لكم كبير من الشائعات.



واعتبر "بدر"، خروج المركز الإعلامي لمجلس الوزراء للرد على الشائعات التي تنتشر سواء بالنفي أو بالتوضيح ليس كافيا، موضحا أن مصر تتعرض لحروب الجيل الرابع الذي يتخذ آليات كثيرة، منوهًا بأنه لابد أن يكون هناك مجموعة من المختصين الذين يلاحقون الشائعات للرد عليها فورا وفي وقت ظهورها لقتلها في مهدها.



وتوقع مؤسس حركة تمرد، أن تشهد فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب أفكار جديدة يعرضها الشباب لمواجهة الشائعات.



وشدد "بدر"، على أن مواجهة الإرهاب لن تكون أمنية فقط، حيث أن تجديد الخطاب الديني، والإعلام، والتعليم عليهم دورًا في مواجهة الإرهاب، مضيفًا أن المواطنين يجب أن يعلموا ما يحدث دااخل دولتهم، وما يتعرضون له من شائعات.



هذا وتنطلق فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب يوم السبت المقبل برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 1600 شاب، كما سيتضمن االمؤتمر جلسة "إسأل الرئيس"، وهى جلسة ينتظرها ملايين المصريين ليستمعوا إلى رد الرئيس السيسي على كل التساؤلات.



ولم تعرف مصر مؤتمرات الشباب إلا في عهد الرئيس السيسي، حيث أصبحت تعقد بصورة دوريية، وتحوذ اعجاب المسئولين والشباب والمثقفين، حتى تطورت فكرتها لتشمل عقد مؤتمر الشبااب العالمي، حيث يأتي إلى مصر شباب من مختلف دول العالم ليتناقشوا سويا وفي حضور رئيس مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتعقد فعاليات مؤتمر الوطني الثامن للشباب في مركز المنارة بالتجمع الخامس يوم السبت الموافق 14 سبتمبر، وسيتضمن المؤتمر عدد من الفقرات، وسيضم ممثلين عن الشباب من تنسيقية شباب الأحزاب، وشباب الجاامعات، حيث اعتدنا على أن تخرج تلك المؤتمرات بتوصيات تتحول إلى واقع.



قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب ومؤسس حركة تمرد، إن طرح فكرة مواجهة الشائعات في مؤتمر الشباب الثامن يؤكد أن الدولة ليست منفصلة عن الواقع.