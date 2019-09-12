تطوير العشوائيات: نعمل على إعادة المظهر الحضاري للقاهرة كأجمل مدن العالم (فيديو)

يأتي ذلك في إطار توفير حياة كريمة للمواطنين بالقضاء على العشوائيات وتوفير حياة أمنة لهم.

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن الصندوق قام بنقل ورش دباغة الجلود من سور مجرى العيون لمنطقة الروبيكي في إطار سعي الصندوق لتطوير المناطق العشوائية، وتم تحويل كافة هذه الورش إلى مصانع، ونقل 770 أسرة من منطقة أكشاك أبو السعود إلى منطقة الأسمرات المرحلة الثالثة، لافتَا إلى الصندوق قام بإخلاء ما يقرب من 81% من مسطح سور مجرى العيون.وتابع رئيس صندوق تطوير العشوائيات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن تطوير مدابغ الجلود، بنقلها إلى مناطق جديده متطورة بالروبيكي، من شأنه زيادة الصادرات المصرية في الجلود الفترة المقبلة لافتَا إلى أن منطقة سور مجرى العيون، ستتحول إلى مشروع ثقافي سياحي اقتصادي تجاري سكني استثماري، معقبًا: "سنعمل على إعادة المظهر التاريخي للقاهرة التي كانت من أجمل مدن العالم خلال ثلاثينيات القرن الماضي".وأوضح رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أن تطوير منطقة سور مجرى العيون سيتم الانتهاء منه خلال 5 سنوات، معقبًا: "بنحاول نضغط العمل في المشروع عشان نخلصه في أقل من كدا".وأضاف رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أن مشروع "عين حياة" يقع بالقرب من سور مجرى العيون، وتم إخلائه من المناطق العشوائية، وتسكين الأهالي في حي الاسمرات المرحلة الثالثة، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة قائم على تطويرها العديد من الجهات مثل وزارات الثقافة والسياحة والآثار، وصندوق تطوير العشوائيات بالتعاون مع محافظة القاهرة.وأشار رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إلى أن محافظة القاهرة استحوذت على نصيب الأسد في تطوير العشوائيات، وهذا يرجع إلى أنها المحافظة الأم في استقبال الهجرة الداخلية، مما أدى لتكوين مناطق عشوائية كثيرة على عدة سنوات، لافتَا إلى أن القاهرة بمفردها يوجد بها 60 منطقة عشوائية.ولفت، إلى أن الصندوق سينتهي من بناء 40 الف وحدة سكنية لتطوير هذه العشوائية خلال نهاية هذا العام، وسيتم إزالة الخطورة عن 24 الف وحدة عشوائية بميزانية تتجاوز 11.5 مليار جنيه، دون احتساب المشروعات التي تحدث في سور مجرى العيون، ومثلث ماسبيرو.