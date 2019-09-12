الزمالك يحدد عدد الحضور الجماهيري في السوبر



وهناك مركز ثالث لم يشارك فيه بن شرقي حتى الآن وهو المهاجم الصريح وسط إجادته في ضربات الرأس والقدرة على التحرك بشكل سليم داخل الصندوق والتسجيل من أنصاف الفرص وهو ما يفيد الفريق بشكل كبير.

مواطنه محمد أوناجم لا يختلف الوضع كثيرًا بالنسبة له حيث يجيد على الأطراف بجانب اللعب في الصندوق وهو ما ظهر خلال تواجده مع فريقه السابق الوداد المغربي والتسجيلات التي شاهدها مسئولي النادي له بإجادته في المنطقة الهجومية بالكامل وهو ما يحتاجه الفريق بشدة لتعويض رحيل محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق وديسبورتيفو أفيس البرتغالي الحالي والذي كان حل سحري للسويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق والذي كان يعتمد عليه الأطراف في بعض الأوقات بالإضافة إلى المهاجم الصريح.



دارت بعض الاتصالات بين مسئولي نادي الزمالك واللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم حول لقاء السوبر أمام الأهلي المقرر له يوم 20 من الشهر الجاري.وتلقوا تأكيدات حول خوض المواجهة بحضور جماهير بأعداد كبيرة وهو ما جعل إدارة الزمالك متخوفة بسبب حالة الشحن في الوقت الحالي.وحاول مسئولو الزمالك الحصول على موافقتهم من أجل تغيير القرار بحضور 5000 متفرج لكل فريق فقط لتجنب حدوث أي مشاكل أو أزمات.وتعتبر مباراة القمة ذات أهمية خاصة لفريق الزمالك من أجل تحقيق الفوز واستمرار العروض الايجابية والانتصارات على كافة المستويات.ويتسم فريق الزمالك في الموسم الجاري بتوافر عدد من أصحاب المهارات الفردية وبشكل مختلف عما كان عليه الوضع من قبل وهو ما يعتبر ميزة إيجابية ويمنح المدير الفني مرونة تكتيكية كبيرة والقدرة على تطبيق أكثر من طريقة لعب في اللقاء، ويضم الفريق بين صفوفه حاليًا أكثر من لاعب ينطبق عليهم لقب الـ"جوكر" وعلى رأسهم الثنائي المغربي المنضم مطلع الموسم الجاري وهما أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، وسط إجادة الأول في مركز صانع الألعاب وهو ما لعب فيه خلال أول مباراتين للصربي ميتشو على رأس المسئولية الفنية للفريق، قبل أن يمركزه في مكان آخر وهو الجناح الأيسر، وأجاد اللاعب في المركزين وقدم أداء مميز ليصل إلى قلوب الجماهير في وقت قصير ويصبح من أهم اللاعبين حاليًا.