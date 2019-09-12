نشرة أخبار الكرة السعودية اليوم.. حمد الله يهزم ميسي والشباب يجهز مفاجأة كبرى للنصر في الديربي

"عبد الرزاق حمد الله" يهزم ليونيل ميسي ويحقق رقم قياسي عالمي



الاتحاد السعودي يكشف عن موعد إجراء قرعة كأس خادم الحرمين



إعلامي رياضي يفتح النار على الهلال: يبحثون عن زعامة مزيفة



الأهلي يفجر مفاجأة بشأن انتقال "الربيعي" إلى الهلال



النصر يحتل صدارة الأندية السعودية في لعبة FIFA 20



قبل ديربي الرياض.. الشباب يخطط لمفاجأة النصر بسلاح من نوع خاص



كشفت تقارير صحفية سعودية، بأن خالد البلطان، رئيس نادي الشباب السعودي يمارس ضغوط كبيرة على المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي، ألميرون، وذلك من أجل إشراك اللاعب الدولي السعودي المخضرم، محمد السهلاوي، ضد فريقه السابق نادي النصر في مباراة ديربي الرياض يوم السبت المقبل.



يذكر أن لجنة المسابقات قد أعلنت عن كون مباراة الشباب والنصر في ديربي الرياض سوف تقام ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نقدم لكم في موقع الفجر الرياضي، نشرة إخبارية متخصصة في أخبار الكرة السعودية اليوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2019، حيث شهدت الساحة الرياضية السعودية اليوم على مستوى المنتخب السعودي أو أندية دوري المحترفين، عدد كبير من الأحداث الساخنة والتي يمكنكم متابعتها من خلال التقرير التالي..كشف موقع playmakerstats، أن نجم كرة القدم المغربية، عبد الرزاق الحمد الله، قد نجح في التفوق على أسماء مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ويصبح أكثر لاعب يٌسجل أهداف حتى الآن في عام 2019، حيث سجل حمدلله 40 هدف في 34 مباراة مع فريقه نادي النصر السعودي.وأشار حساب موقع playmakerstats، عبر شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، إلى كون حمدلله يتربع على عرش هدافي العالم خلال العام الجاري، وذلك بفارق وصل لنحو 7 أهداف عن ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني، والذي سجل 33 هدف حتى الآن في عام 2019.كشفت لجنة المسابقات والتابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم عن موعد إقامة قرعة الدور الأول في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، لموسم 2019-2020، مؤكدة بأن قرعة هذا الدور ستكون بمشاركة 64 فريق من الفرق السعودية، وستكون في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم في الرياض يوم 7 أكتوبر المقبل.وقالت الصفحة الرسمية للاتحاد السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذا الأمر: "قد أصبح من المقرر أن تقام قرعة دور ال64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين فى مقر الاتحاد بالعاصمة "الرياض"، بمشاركة جميع أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (16 فريقاً)، وهذا بالإضافة غلى كل أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، وهم 20 فريق، وكذلك أندية دوري الدرجة الثانية وهم 24 فريق، وبعض الأندية الأخرى المتأهلة من دور الدرجة الثالثة وهم 4 فرق فقط".هاجم الإعلامي والناقد الرياضي سعود الصرامي، نادي الهلال، بخصوص أجانب الفريق في البطولات المحلية والآسيوية.وقال سعود الصرامي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "المتناقضين الزرق يطالبون بتخفيض الأجانب الـ٧، في المسابقات المحلية، و زيادة المحترفين في دوري أبطال أسيا عن العدد المسموح به، لتحقيق أهدافهم!".وتابع: "هذه الزعامة المزيفة التي يبحثون عنها في كل مكان و كل زمان، فحسبنا الله".تحدث ماجد العامري مدير الاحتراف بالنادي الأهلي، عن الأنباء المترددة حول مفاوضات الهلال مع محمد الربيعي حارس مرمى الأهلي على الرغم من عدم دخوله الفترة الحرة.وقال العامري في تصريحات تليفزيونية: "محمد الربيعي أهلاوي، وعقده مستمر مع الفريق، والإدارة حريصة على استمرار اللاعب".وتابع: "الحديث عن مفاوضات الهلال مع الربيعي، نقول الهلال نادي شقيق، ويعلم الأنظمة، ولن نتحدث في ذلك الأمر إلا في وقته، ونحن حريصين على استمرار اللاعب".وينتهي عقد المعيوف مع الأهلي في 2020، ويعد اللاعب "22 سنة"، أحد أبناء النادي الأهلي، الذين تدرجوا في مختلف فئاته السنية، قبل أن تتم إعارته في موسم 2018-2019، إلى الباطن، لينضم بعدها في أكثر من مناسبة لمعسكرات المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.أعلنت شركة EA SPORTS الشهيرة عن إصدار لعبة FIFA 20، والتي تعد واحدة من أشهر الألعاب الإلكترونية في عالم كرة القدم، وقد أكدت الشركة أن نادي النصر السعودي يعد هو أعلى الفرق السعودية حصولًا على تقييمات في اللعبة، وذلك بسبب كون النصر يملك مجموعة مميزة من اللاعبين من أمثال جوليانو وأحمد موسى، وكذك نور الدين أمرابط، والبرازيلي مايكون.وبحسب ما كشفت عنه اللعبة، فإن البرازيلي، جوليانو هو أعلى لاعبي الدوري السعودي على الإطلاق في اللعبة، حيث تحصل اللاعب على تقييم عالي للغاية، وصل لنحو 82، وكذلك ضمت قائمة أفضل 10 لاعبين في الدوري السعودي من لعبة FIFA 20، كلًا من البرازيلي مايكون وبيتروس والمغربي عبد الرزاق حمدالله بتقييم 79، بالإضافة إلى نور الدين أمرابط بتقييم 78.