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حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة 13/9/2019.. رياح مثيرة للرمال والأتربة

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 08:55 م
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حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة 13/9/2019.. رياح مثيرة للرمال والأتربة
رياح طقس مثير للرمال والأتربة - صورة أرشيفية
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدًا الجمعة 13/9/2019 في جمهورية مصر العربية، حيث أوضح خبراء الأرصاد أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، ويسود طقس حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

رياح مثيرة للرمال والأتربة في حالة الطقس غدًا الجمعة 13/9/2019

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتنشط الرياح على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

كما نشرت "الأرصاد" توقعات درجات الحرارة غدًا الجمعة 13/9/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية والمدن والعواصم العربية والأجنبية، وهذا ما نستعرضه معكم في الجداول الآتية.

جدول درجات الحرارة غدًا الجمعة 13/9/2019 في محافظات في مصر

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة3324
شبين الكوم3324
طنطا3324
دمنهور3124
الإسكندرية3025
بلطيم3023
مطروح2921
السلوم3022
سيوة3321
بورسعيد3025
دمياط3024
الزقازيق3424
الإسماعيلية3422
السويس3323
العريش3022
رفح3021
رأس سدر3423
نخل3217
نويبع3227
طابا3225
كاترين3117
الطور3224
شرم الشيخ3528
الغردقة3526
مرسى علم3427
الفيوم3423
بني سويف3423
المنيا3422
أسيوط3524
سوهاج3625
قنا3825
الأقصر3925
أسوان3926
أبو سمبل3925
الوادي الجديد3824
شلاتين3627
أبو رماد3526
حلايب3427
رأس حدربة3328

جدول درجات الحرارة غدًا الجمعة 13/9/2019 في المدن والعواصم العربية

المدينةالعظمىالصغرى
مكة المكرمة4127
المدينة المنورة4426
الرياض4126
المنامة3832
أبوظبي4031
الدوحة4030
الكويت4326
دمشق3416
بيروت3026
عمان3117
القدس2819
غزة3023
بغداد4022
مسقط3328
صنعاء2514
الخرطوم3927
طرابلس3022
تونس3020
الجزائر3124
الرباط2616
نواكشوط3425

درجات الحرارة غدًا الجمعة 13/9/2019 في بعض المدن والعواصم الأجنبية

المدينةالعظمىالصغرى
بكين2519
كوالالمبور3224
طوكيو2617
أثينا2822
روما3116
باريس2514
مدريد2917
برلين2214
لندن2313
مونتريال2113
موسكو2313
نيويورك2517
واشنطن3018

بيان "الأرصاد" عن حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة في مدن ومحافظات الجمهورية وبعض المدن والعواصم العربية والأجنبية غدًا الجمعة 13/9/2019:
حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة 13/9/2019.. رياح مثيرة للرمال والأتربة
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