حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة 13/9/2019.. رياح مثيرة للرمال والأتربة
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 08:55 م
Advertisements
Advertisements
Advertisements
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدًا الجمعة 13/9/2019 في جمهورية مصر العربية، حيث أوضح خبراء الأرصاد أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، ويسود طقس حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.
رياح مثيرة للرمال والأتربة في حالة الطقس غدًا الجمعة 13/9/2019
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتنشط الرياح على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.
كما نشرت "الأرصاد" توقعات درجات الحرارة غدًا الجمعة 13/9/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية والمدن والعواصم العربية والأجنبية، وهذا ما نستعرضه معكم في الجداول الآتية.
جدول درجات الحرارة غدًا الجمعة 13/9/2019 في محافظات في مصر
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة
|33
|24
|شبين الكوم
|33
|24
|طنطا
|33
|24
|دمنهور
|31
|24
|الإسكندرية
|30
|25
|بلطيم
|30
|23
|مطروح
|29
|21
|السلوم
|30
|22
|سيوة
|33
|21
|بورسعيد
|30
|25
|دمياط
|30
|24
|الزقازيق
|34
|24
|الإسماعيلية
|34
|22
|السويس
|33
|23
|العريش
|30
|22
|رفح
|30
|21
|رأس سدر
|34
|23
|نخل
|32
|17
|نويبع
|32
|27
|طابا
|32
|25
|كاترين
|31
|17
|الطور
|32
|24
|شرم الشيخ
|35
|28
|الغردقة
|35
|26
|مرسى علم
|34
|27
|الفيوم
|34
|23
|بني سويف
|34
|23
|المنيا
|34
|22
|أسيوط
|35
|24
|سوهاج
|36
|25
|قنا
|38
|25
|الأقصر
|39
|25
|أسوان
|39
|26
|أبو سمبل
|39
|25
|الوادي الجديد
|38
|24
|شلاتين
|36
|27
|أبو رماد
|35
|26
|حلايب
|34
|27
|رأس حدربة
|33
|28
جدول درجات الحرارة غدًا الجمعة 13/9/2019 في المدن والعواصم العربية
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|مكة المكرمة
|41
|27
|المدينة المنورة
|44
|26
|الرياض
|41
|26
|المنامة
|38
|32
|أبوظبي
|40
|31
|الدوحة
|40
|30
|الكويت
|43
|26
|دمشق
|34
|16
|بيروت
|30
|26
|عمان
|31
|17
|القدس
|28
|19
|غزة
|30
|23
|بغداد
|40
|22
|مسقط
|33
|28
|صنعاء
|25
|14
|الخرطوم
|39
|27
|طرابلس
|30
|22
|تونس
|30
|20
|الجزائر
|31
|24
|الرباط
|26
|16
|نواكشوط
|34
|25
درجات الحرارة غدًا الجمعة 13/9/2019 في بعض المدن والعواصم الأجنبية
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|بكين
|25
|19
|كوالالمبور
|32
|24
|طوكيو
|26
|17
|أثينا
|28
|22
|روما
|31
|16
|باريس
|25
|14
|مدريد
|29
|17
|برلين
|22
|14
|لندن
|23
|13
|مونتريال
|21
|13
|موسكو
|23
|13
|نيويورك
|25
|17
|واشنطن
|30
|18
بيان "الأرصاد" عن حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة في مدن ومحافظات الجمهورية وبعض المدن والعواصم العربية والأجنبية غدًا الجمعة 13/9/2019:
Advertisements
- الأرصاد تحذر من طقس الجمعة: رياح مثيرة للأتربة وسقوط للأمطار (درجات الحرارة)
- تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بمحافظات ومدن مصر
- "الأرصاد" تعلن حالة الجو غدا الجمعة ودرجات الحرارة
- حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء 4/9/2019 في مصر وبعض المدن العربية والأجنبية
- حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة 6 سبتمبر في مصر والعواصم العربية والأجنبية
- درجات الحرارة اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2019 في مصر والمدن العربية والأجنبية
- حالة الطقس اليوم السبت 7/9/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية
- طقس الأحد.. رياح وأتربة وارتفاع في الحرارة "بيان كامل"
- حالة الطقس وتوقعات درجات الحرارة غدا الخميس 12 سبتمبر 2019.. رياح وأتربة على هذه المناطق
- الارصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس وتحذر من الرياح والأتربة على هذه المناطق
المزيد عن: هيئة الارصاد نشاط الرياح عواصف ترابية طقس اليوم طقس الغد طقس الجمعة سيول سقوط امطار سقوط الامطار درجة الحرارة درجات الحرارة غدا درجات الحرارة الجمعة درجات الحرارة حالة الطقس غدا حالة الطقس حالة الجو تقلبات جوية الطقس اليوم الطقس التقلبات المناخيةتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر