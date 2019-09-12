محمد صلاح يستجوب جماهيره (صورة)
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 08:55 م
Advertisements
محمد الصو
Advertisements
Advertisements
حرص محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني؛ على مغازلة متابعيه بصورة جديدة بمواقع التواصل الاجتماعي
وقام المتوج بجائزة أفضل لاعب في ليفربول الشهر الماضي؛ بنشر صورة جديد له وهو ممسك بقميصين لفريقه؛ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " مستسفرا من جمهوره عن أيهما أفضل قائلا" هممم... قميص ؟ أو شيء أسود ؟".
وتسارع المتابعين على الرد بمقولات؛ "فخر العرب - الكنج .. صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في ليفريول".
وأعلن نادي ليفربول الإنجليزي، والذي يلعب في صفوفه النجم المصري محمد صلاح عن فوزه بجائزة جديدة مع الفريق.
ونشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس متفوقا على ساديو ماني وفان دايك و الكسندر أرنولد.
كما حصل صلاح على جائزة أفضل هدف في شهر أغسطس بهدفه الثاني في شباك أرسنال بعد التغلب على الجانرز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.
"صلاح يتحدث عن جائزة أفضل لاعب"
وصرح محمد صلاح للموقع الرسمي لليفربول قائلاً: "أنا سعيد للفوز بالجائزة ، لكن الأهم هو الفوز بالمباريات، لقد فزنا في جميع مبارياتنا الشهر الماضي بالدوري، وحصدنا النقاط كاملة".
وأكمل: "لقد أمضينا شهرًا جيدًا، فزنا بكأس السوبر، لقد كان أمرًا لا يصدق بالنسبة لنا كفريق، الجميع أظهر إمكانياته وقدراته والطريقة التي يمكن أن نلعب بها ، لذلك نحن سعداء بما حققناه حتى الآن".
وبسؤاله هل كان هدفه في مرمى أرسنال هو الأفضل قال: "أحد أفضل أهدافي، ولكن لا أستطيع القول إنه الأفضل حتى الآن ولكنني أعجبت به".
وأضاف: "لقد جاء في وقت مهم حتى يشعر الفريق بالراحة بعد تسجيل هدفين، كنا بحاجة لقتل المباراة وأعتقد أن الهدف أحدث فارق في الفوز".
وتابع: "من الرائع تسجيل الأهداف ، لكن كما قلت عدة مرات أهم شيء هو أن يفوز الفريق، طالما نفوز ، لا يهم من يسجل الهدف ".
وعن مباراة نيوكاسل المقبلة بالدوري قال: " نيوكاسيل فريق قوي بسبب الطريقة التي يلعب بها، لديهم فريق جيد ومدرب جيد".
وانهى صلاح قائلاً: "نحن بحاجة للتركيز على أنفسنا في الموسم الماضي خسرنا بفارق نقطة واحدة ، لذلك نحتاج فقط إلى التركيز على كل مباراة الآن".
ويستعد ليفربول لمواجهة نيوكاسل بعد غد السبت في إطار منافسات الجولة الخامسة من بريميرليج، يليها مباراته الافتتاحية بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا أمام نابولي والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.
جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة جمعهما بعد الفوز في أول أربع جولات بالدوري الممتاز.
وقام المتوج بجائزة أفضل لاعب في ليفربول الشهر الماضي؛ بنشر صورة جديد له وهو ممسك بقميصين لفريقه؛ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " مستسفرا من جمهوره عن أيهما أفضل قائلا" هممم... قميص ؟ أو شيء أسود ؟".
وتسارع المتابعين على الرد بمقولات؛ "فخر العرب - الكنج .. صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في ليفريول".
وأعلن نادي ليفربول الإنجليزي، والذي يلعب في صفوفه النجم المصري محمد صلاح عن فوزه بجائزة جديدة مع الفريق.
ونشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس متفوقا على ساديو ماني وفان دايك و الكسندر أرنولد.
كما حصل صلاح على جائزة أفضل هدف في شهر أغسطس بهدفه الثاني في شباك أرسنال بعد التغلب على الجانرز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.
"صلاح يتحدث عن جائزة أفضل لاعب"
وصرح محمد صلاح للموقع الرسمي لليفربول قائلاً: "أنا سعيد للفوز بالجائزة ، لكن الأهم هو الفوز بالمباريات، لقد فزنا في جميع مبارياتنا الشهر الماضي بالدوري، وحصدنا النقاط كاملة".
وأكمل: "لقد أمضينا شهرًا جيدًا، فزنا بكأس السوبر، لقد كان أمرًا لا يصدق بالنسبة لنا كفريق، الجميع أظهر إمكانياته وقدراته والطريقة التي يمكن أن نلعب بها ، لذلك نحن سعداء بما حققناه حتى الآن".
وبسؤاله هل كان هدفه في مرمى أرسنال هو الأفضل قال: "أحد أفضل أهدافي، ولكن لا أستطيع القول إنه الأفضل حتى الآن ولكنني أعجبت به".
وأضاف: "لقد جاء في وقت مهم حتى يشعر الفريق بالراحة بعد تسجيل هدفين، كنا بحاجة لقتل المباراة وأعتقد أن الهدف أحدث فارق في الفوز".
وتابع: "من الرائع تسجيل الأهداف ، لكن كما قلت عدة مرات أهم شيء هو أن يفوز الفريق، طالما نفوز ، لا يهم من يسجل الهدف ".
وعن مباراة نيوكاسل المقبلة بالدوري قال: " نيوكاسيل فريق قوي بسبب الطريقة التي يلعب بها، لديهم فريق جيد ومدرب جيد".
وانهى صلاح قائلاً: "نحن بحاجة للتركيز على أنفسنا في الموسم الماضي خسرنا بفارق نقطة واحدة ، لذلك نحتاج فقط إلى التركيز على كل مباراة الآن".
ويستعد ليفربول لمواجهة نيوكاسل بعد غد السبت في إطار منافسات الجولة الخامسة من بريميرليج، يليها مباراته الافتتاحية بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا أمام نابولي والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.
جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة جمعهما بعد الفوز في أول أربع جولات بالدوري الممتاز.
Advertisements
- هدف محمد صلاح الأفضل في أغسطس (فيديو)
- محمد صلاح يتوج بجائزتين في سبتمبر للمرة الثانية
- هدف محمد صلاح في توتنهام الأفضل في شهر أكتوبر
- محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
- أول تعليق من محمد صلاح بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي
- أوباميانج يخطف صدارة الهدافين من صلاح في صراع "القط والفار" بالدوري الإنجليزي
- عاجل.. محمد صلاح يحصد جائزة هدف الشهر في ليفربول
- محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة مع ليفربول
- محمد صلاح: أنا سعيد للفوز بالجائزة ومن الرائع تسجيل الأهداف
- محمد صلاح يتحدث عن جائزة الأفضل والطريقة الصعبة ورسالة خاصة إلى ليفربول
المزيد عن: محمد صلاح ليفربول فوز محمد صلاح بجائزة فخر العرب صلاحتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر