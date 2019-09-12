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"المالية": نستعد لفرض ضرائب على مواقع التواصل الإجتماعي وإعلانات الإنترنت

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 08:35 م
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المالية: نستعد لفرض ضرائب على مواقع التواصل الإجتماعي وإعلانات الإنترنت
وزارة المالية
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الفجر الاقتصادي
 
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة تعكف حالياً على وضع اللمسات النهائية على مشروع قانون جديد خاص بالضريبة على الدخل، كاشفاً أن هناك إدخالات جديدة على القانون، بما يسمح بالتطبيق الضريبى على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية .

وأكد وزير المالية، أن الوزارة لديها خطة دمج الاقتصاد الرقمي والموازي في الاقتصاد الرسمي، بما لا يتعارض مع تشجيع رواد الأعمال لضمان التنافسية العادلة بالسوق، وهو ما سينعكس إيجابياً على الاقتصاد القومي ككل .

ومن جانب أخر قال عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب أنه يتم الآن دراسة  التجارب الناجحة للدول الاخرى للتعرف على أفضل التطبيقات الضريبية المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الانترنت والتجارة الالكترونية وآليات تنفيذها في مصر، وسيتم الاستفادة من الخبرة الدولية في مجال التطبيقات الضريبية على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلانات والخدمات المقدمة عبر الانترنت .

ومن جانب أخر وافقت شركة "جوجل" اليوم الخميس، على دفع مليار يورو (1.1 مليار دولار) في فرنسا لتسوية اتهامات متعلقة بالتحقيق في الاحتيال المالي .

وفتح المدعون الماليون في فرنسا تحقيقًا في المعاملات الضريبية للشركة قبل أربع سنوات حول ما إذا كانت تتهرب من الضرائب عن طريق الإخفاق في إعلان المدى الكامل لأنشطتها في البلاد .

وقالت الشركة الأمريكية  إن التسوية تضع حداً للنزاعات الضريبية وذات الصلة التي استمرت لسنوات عديدة" .

وأوضحت تشتمل التسوية على مبلغ 500 مليون يورو تم طلبه اليوم من قبل محكمة فرنسية، بالإضافة إلى 465 مليون يورو كضرائب إضافية وافقنا على دفعها، وقد انعكس ذلك بشكل كبير في نتائجنا المالية السابقة . 

وأوضحت الشركة أن الوضع الحالي، ما زلنا نعتقد أن أفضل طريقة لتوفير إطار واضح للشركات التي تعمل في جميع أنحاء العالم هو الإصلاح المنسق للنظام الضريبي الدولي" .

واستفادت جوجل وآبل وكبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية من ثغرة تسمح لهم بالإبلاغ عن جميع مبيعاتهم تقريبًا في أيرلندا، والتي تقدم للشركات ضريبة منخفضة على الشركات، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى دفع ضرائب منخفضة في الدول الأوروبية الأخرى.

وبحلول الساعة 4:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم جوجل بنحو 1.5 بالمائة إلى 1238 دولار.
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