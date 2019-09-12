"المالية": نستعد لفرض ضرائب على مواقع التواصل الإجتماعي وإعلانات الإنترنت

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة تعكف حالياً على وضع اللمسات النهائية على مشروع قانون جديد خاص بالضريبة على الدخل، كاشفاً أن هناك إدخالات جديدة على القانون، بما يسمح بالتطبيق الضريبى على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية .



وأكد وزير المالية، أن الوزارة لديها خطة دمج الاقتصاد الرقمي والموازي في الاقتصاد الرسمي، بما لا يتعارض مع تشجيع رواد الأعمال لضمان التنافسية العادلة بالسوق، وهو ما سينعكس إيجابياً على الاقتصاد القومي ككل .





ومن جانب أخر قال عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب أنه يتم الآن دراسة التجارب الناجحة للدول الاخرى للتعرف على أفضل التطبيقات الضريبية المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الانترنت والتجارة الالكترونية وآليات تنفيذها في مصر، وسيتم الاستفادة من الخبرة الدولية في مجال التطبيقات الضريبية على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلانات والخدمات المقدمة عبر الانترنت .



