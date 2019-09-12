تفاصيل مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة (فيديو)



حيث أطلق الرئيس المبادرة في 2018 لإنهاء قوائم انتظار الجراحات العاجلة والحرجة، حيث تم الانتهاء من 232633 عملية جراحية حتى 10 سبتمبر 2019.



كما تم تحويل 3767 حالة لتلقي العلاج الدوائي بدلا من التدخل الجراحي، كما تم إجراء نحو 103643 عملية جراحة قسطرة القلب، و16932 عملية جراحية في القلب، وأجرى نحو 9307 عمليات جراحة المخ والأعصاب، و10350 عملية جراحة عظام.



وأجرى ضمن االمبادرة أيضا نحو 75040 عملية جراحة رمد، و11566 عملية جراحة أورام، و169 عملية زراعة كلى، و227 عملية زراعة كبد، و1632 عملية زراعة قوقعة.



ومن الجدير بالذكر أن المبادرة تتضمن عدم تحمل المريض أي تكلفة، مع تقديم خدمة علاجية على أعلى مستوى.



وأطلقت الدولة عدد من المبادرات الصحية خلال آخر عامين، حيث قد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الإهتمام ببناء اللمواطن المصري سيحتل أولى أولوياته خلال الفترة الرئاسية الثانية.



ومن المبادرات التي أثبتت نجاح كبير مبادرة 100 مليون صحة على مستوى كل محاافظات الجمهورية، حيث شهدت إقبال من المواطنين بصورة غير متوقعة، وحققت الحملة المستهدف منها تقريبًا.



وقد قدمت المبادرة العلاج لمن ثبتت إصابته بفيروس سي أو أي من الأمراض السارية وبالمجان.



وكذلك تأتي مبادرة صحة المرأة من المبادرات التي لقت اهتمام كبير، وتستهدف الكشف عن سرطان الثدي، حيث يتم تقسيم المحافظات على مجموعات كما حدث في مبادرة 100 مليون صحة، ومن يثبت إصابتها بسرطان ااثدي ستحصل على العلاج مجانًا.



وأخيرًا أطلقت مبادرة الكشف عن ضعاف السمع من حديثي الولادة، وهى ستكون مبادرة مستمرة، حيث أن اكتشاف ضعف السمع مبكرا يساهم في علاجه بصورة جيدة، ونتيجة أفضل.



وكذلك بدأت الدولة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محاافظة بورسعيد، و50% من سكان بورسعيد سجلوا أنفسهم في المبادرة حتى الآن.





يأتي ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصحة المواطن المصري، حيث أطلق عدد من المبادرات من أجل الكشف على المصريين وعلاجهم بشكل مجاني دون أن يتحملوا أي مصروفات، وتقوم وزارة الصحة بتنفيذ هذه المبادرات.

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، تقريرًا مصورًا يرصد تفاصيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح االسيسي للقضاء على قوائم الانتظار.