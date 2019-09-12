ميسي: هذا ما ينقص عثمان ديمبلي
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 08:25 م
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علاء خليف
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كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني، عما ينقص زميله بالفريق الكتالوني عثمان ديمبلي، وما يتسبب في وضعه دائمًا في خانة الإنتقادات السلبية خلال الفترة الأخيرة.
وقال "ميسي" في تصريحات لصحيفة "سبورت" الكتالونية: " عثمان ديمبلي يمتلك إمكانيات فنية وخصائص مثيرة للإعجاب، لكنه يجب أن يضع في ذهنه أنه لابد وأن يقوم بتغيير الوضع، كي يتمكن من تحقيق القفزة المهنية في برشلونة".
وتابع:"أتمنى أن يكون هذا العام مختلفًا لـ ديمبلي عن العام الماضي، وألا يواجه نفس الحظ السيئ في الإصابات المتكررة التي أبعدته عن مباريات البرسا في السابق".
وذكرت تقارير صحفية أن "ديمبلي" يعاني من أزمة داخل نادي برشلونة، بسبب خروجه من حسابات أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، حيث أشارت التقارير أن ترتيبه أصبح الرابع بين المهاجمين بالفريق الكتالوني، وتضاءلت فرص مشاركته في التشكيل الأساسي بشكل كبير.
وبذل "ديمبلي" محاولات مكثفة لمغادرة نادي برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، حيث عرض نفسه على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ولكن تعثر انتقال لاعب الفريق الباريسي نيمار دا سيلفا لبرشلونة حال دون اتمام الصفقة.
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