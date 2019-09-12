موعد الإعلان عن مدرب المنتخب.. إيهاب جلال يقترب بشدة

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يستعد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى على الإعلان عن اسم المدير الفني للمنتخب الوطني الجديد خلفاً للمقال خافير أجيري المدير الفنى السابق لمصر والذى رحل بعد الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر والخروج من دور الـ 16.



- موعد الإعلان



وعلم "الفجر الرياضي" أن الإعلان عن اسم المدير الفنى الجديد للمنتخب سيكون يوم الاثنين او الثلاثاء المقبل بعد الإستقرار بشكل كبير على تولى إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصري المسؤولية الفنية لمصر خلال الفترة المقبلة.



وجاء إختيار أحد أيام الاثنين أو الثلاثاء للإعلان بسبب إرتباط النادى المصري ومدربه إيهاب جلال بمباراة الفريق أمام ماليندى بطل زنجبار يوم الاثنين القادم ضمن مباريات الكونفدرالية الإفريقية.



- مسيرة إيهاب جلال التدريبية



ويملك إيهاب جلال سيرة ذاتية رائعة فهو أحد أفضل المدربين فى مصر خلال السنوات الأخيرة بعد الطفرة التى أحدثها مصر المقاصة خلال تولى تدريب الفريق الفيومى فى الفترة من 2014 وحتى 2017 واستطاع تكوين فريق جيد حصد به وصيف بطولة الدورى موسم 2016_2017 وقاد خلال فترته مع المقاصة الفريق فى 113 مباراة فاز فى 57 وتعادل فى 26 وخسر 30 مباراة، ثم جاء له عرض من نادى إنبي ولكن لم يقود الفريق سوى فى 13 مباراة فاز وقتها فى 7 مباريات وتعادل فى 4 مباريات وخسر فى مباراتين، ليأتى له عرض لا يرفض لتدريب نادى الزمالك فى يناير عام 2018 وبالفعل درب القلعة البيضاء ولكن لم تستمر تجربته طويلاً ليرحل بعد الخسارة من النادى الأهلى بثلاثية فى الدور الأول ليقرر نادى الزمالك رحيل المدرب بعد قيادته للفريق فى 15 مباراة فاز وقتها فى 8 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر فى 5 مباريات ليكمل الموسم مع أهلى طرابلس الليبي ولكن فضل العودة من جديد لتدريب النادى المصري خلفاً لحسام حسن وقاد الفريق حتى الآن فى 20 مباراة، فاز فى 9 منها وتعادل فى 8 وخسر فى 3 مباريات.



وكان عمرو الجنايني رئيس مجلس الجبلاية الحالي قد أعلن عن ال 5 مرشحين لتدريب منتخب مصر وهم حسن شحاتة المدير الفني التاريخي السابق للمنتخب وحسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي وحسام حسن المدير الفني الحالي لنادي سموحة وإيهاب جلال المدير الفني لنادى المصري وأحمد حسام ميدو المدير الفني لمصر المقاصة.