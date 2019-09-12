بمشاركة الترجي.. الكشف عن موعد قرعة كأس العالم للأندية

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قال الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، بأن قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2019، ستكون بمشاركة 6 فرق كما جرت العادة، وقد أصبح هناك 5 فرق معروفة حتى الآن، وهم بطل أوروبا وبطل أفريقيا، وكذلك بطل أمريكا الشمالية، وبطل قارة أوقيانوسيا، وينتظر فرق تحديد بطل آسيا، وكذلك بطل أمريكا الجنوبية، مؤكدًا أن البطولة ستقام في الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر من العام الجاري، فيما ستكون القرعة 16 من الشهر الجاري.



وذكر الاتحاد الدوليي لكرة القدم، بأن الفرق المشاركة في البطولة ستكون على النحو التالي:



ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا

الترجي التونسي بطل إفريقيا

مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف

هينجين سبورت بطل قارة أوقيانوسيا

والسد صاحب الارض وبطل الدوري المحلي في قطر.



ومن المقرر بأن يتم تحديد بطل قارة آسيا في نهاية شهر نوفمبر المقبل، وهذا في الوقت الذي يتم فيه الإعلان كذلك عن بطل قارة أمريكا الجنوبية وبطولة كأس ليبرارتادوريس.



وقالت تقارير صحفية، بأن الاتحاد الدولي قد قرر بشكل نهائي إقامة البطولة القادمة في كاس العالم للأندية بنفس نظامها الحالي دون أي تغير، وهذا بعدما ظهرت على السطح بعض الأفكار والتعديلات على نظام البطولة، والتي كان أشهرها تأجيل البطولة، وإقامة بطولة واحدة لكأس العالم للأندية كل ثلاث سنوات، ولكن كل هذه الأفكار قد تم تأجليها لآجل غير مسمى من قبل الاتحاد الدولي.



