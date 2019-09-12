رئيس الزمالك يفجر مفاجأة نارية بشأن مباراة السوبر المصري





فجر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مفاجأة نارية، بعدما رفض قرار اتحاد الكرة بحضور 40 ألف متفرج في مباراة السوبر المقبلة نسخة 2017 – 2018، والتي ستجمع بين الأهلي بصفته بطل الدوري والزمالك بطل كأس مصر.

وتابع رئيس نادي الزمالك:"أرفض حضور 40 ألف مشجع، خشية حدوث مجزرة بين جماهير الفريقين، فالأجواء متوترة خاصة بعد واقعة غرامة شيكابالا بجانب حصول الأهلي على الدوري بشكل معروف".

وأضاف رئيس الزمالك :"من مصلحتي حضور 100 ألف مشجع وتواجد جماهير الزمالك التي بالطبع ستحفل على الأهلي بعد تتويجنا بالثلاثية من خلال الحصول على لقب كأس السوبر المصري السعودي والكونفدرالية والكأس مؤخرًا".

وأكمل مرتضى منصور :"في حالة فوزنا بالسوبر، جماهير الأهلي لن تسكت على الخطيب، خاصة أننا نمر بفترة جيدة بعد التتويج بالثلاثية عكس الأهلي الذي لم يخرج من الموسم سوى ببطولة مسروقة وهي الدوري".

وأكد منصور أنه تحدث مع رئيس الجبلاية المؤقت، وطالبه بتقليص هذا العدد، مبديا تخوفه من حدوث كارثة كبرى.

وواصل رئيس الزمالك حديثه قائلا:"أرفض إقامة السوبر على ملعب السلام لأنه ملعب الأهلي، وأطالب بإقامة السوبر على ملعب محايد مثل مباراة السوبر الأفريقي".

واختتم مرتضى منصور قائلا :"ليس لديّ أي مشكلة من دخول الجماهير بشرط حضور 5000 ألاف مشجع من كل ناد خاصة إذا أقيمت المباراة على ملعب برج العرب سيكون وقتها حضور هذا العدد غير مؤثر".