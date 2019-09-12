محمود بدر: المؤتمر الثامن للشباب سيركز على مجابهة الدولة للإرهاب (فيديو)





يذكر أن المؤتمر الوطني الثامن للشباب سيعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم 14 سبتمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، ومن المقرر أن يشهد المؤتمر في إحدى جلساته على جلسة اسال الرئيس، حيث يقوم الرئيس السيسي بالرد على الأسئلة التي تشغل الشباب المصري بكل شفافية ووضوح.





قال النائب محمود بدر، مؤسس حركة تمرد، إن انعقاد المؤتمر الوطني للشباب بصفة دورية، يؤكد على مجموعة من الحقائق أهمها: التواصل بين القيادة السياسية والشباب المصري، وتحقيق كل التوصيات الناتجة من هذه المؤتمرات على أرض الواقع، منها سبيل المثال: خروج مئات الشباب من السجون، بناءً على قرار العفو الرئاسي الذي صدر من الرئيس عبد الفتاح السيسي في أحد المؤتمرات.وتابع مؤسس حركة تمرد، خلال حواره ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن المؤتمر الوطني الثامن للشباب المرتقب، سيركز على مجابهة الدولة المصرية للإرهاب والتطرف، مشيرًا إلى أن مواجهة الإرهاب أمنيًا فقط أمر غير ممكن، لذلك قامت الدولة بوضع آليات كثيرة لمواجهة الإرهاب، سواء من خلال تطوير التعليم أو تطوير العشوائيات.ولفت إلى أن السينما المصرية كانت تتحدث دائمًا على أن العشوائيات، منبع لولادة الفكر المتطرف والإرهاب، وفي هذا الاطار قامت الدولة بمشروع بشاير الخير وآلاف المشاريع الأخرى لمواجهة الإرهاب.وأشار إلى تجديد الخطاب الديني مثلما يطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا، أحد أهم العناصر في مواجهة الإرهاب، مضيفًا أن الجلسة الثانية من المؤتمر الوطني للشباب ستتحدث عن نشر الأكاذيب، خاصة أن مركز معلومات مجلس الوزراء تحدث عن وجود آلاف من العشوائيات، صدرت في مصر خلال الأشهر القليلة الماضية.وأضاف أن الشباب المصري واعي ويعلم بأن الدولة المصرية، تتعرض لحملة كبيرة من التشهير والأكاذيب، مشيرًا إلى ضرورة مواجهة هذه الشائعات والتأكيد على أن لدولة المصرية مستهدفة، وسيخرج المؤتمر الوطني بمجموعة من التوصيات لإعداد شيئًا ما منظم لمواجهة الشائعات التي تتعرض لها الدولة المصرية.وأوضح أن الاسئلة تطرح على الرئيس السيسي في المؤتمر الوطني للشباب بصوره واضحة، ويجاوب عليها بكل شفافية، معقبا: "بيكلم المصريين من قلبه بكل صراحة".