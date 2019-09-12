درع الكانوى والكياك لـ "فلوكس وإيمان".. ودرويش اشعل الاحتفالية بالطرب الاصيل

اهدى إتحاد الكانوى والكياك برئاسة المستشار محمد السكرى درع الاتحاد الى كل من الفنان القدير فاروق فلوكس والمطرب الكبير إيمان البحر درويش وذلك على هامش الاحتفال بابطال اللعبة من اعضاء المنتخب الوطنى الحائزين على ميداليات بدورة الالعاب الإفريقية الاخيرة.





وقام رئيس الاتحاد المستشار محمد السكرى باهداء الدرع لفاروق فلوكس وإيمان البحر درويش تقديرا لمشوارهما الفنى الطويل وحرصهما على تلبية الدعوة بالحضور والمشاركة فى تكريم ابطال المنتخب الوطنى .





واشعل الفنان إيمان البحر درويش الاحتفالية بعدما قام بغناء بعض من اغانيه من الطرب الاصيل احتفالا بالابطال.





وقام المستشار السكرى بتكريم كل من الدكتور عمرو النورى و مروان عاطف ممثل البنك الاهلي والدكتورة عزة عبد اللطيف اللجنة الفنية والحكام الدوليين احمد حلمى وعصام فخرى وحمدى السيد وعبير عزت وعلا عمر.





كما قام بتكريم شيخ الحكام القدير ابراهيم بدوى وشباب الحكام الحائزين على الشارة الدولية مؤخرا نانسي احمد ومحمد عبد المنعم وجلال اسامة ونورهان مصطفى وماهيتاب محسن ومنى محمود وشيرين إبراهيم واحمد محمد واسماء اسماعيل و نورهان عبد الله.





وكان خير الختام مع الابطال الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة المدير الفنى العقيد احمد كامل والمدربين عمرو عبد الحق والسيد البدويهى واللاعبين احمد نجيب وعلى حسن ومؤمن مهران ومحمود سعيد ورائد احمد وحبيبة محسن وروان مجدى وفرح محسن .