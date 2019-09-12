اسعار الذهب تتراجع بنهاية التعاملات اليوم الخميس
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 07:54 م
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وكالات
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تراجعت اسعار الذهب عند تسوية التعاملات اليوم الخميس، بعد أن تعافت من كبوتها لتحقق مكاسب تجاوزت الـ 21 دولار خلال التعاملات، بضغط من قرار المركزي الأوربي وارتفاع البورصة الأمريكية.
وجاءت مكاسب اسعار الذهب بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي خفض معدل الفائدة على الودائع لمزيد من النطاق السالب، مع استئناف برنامج شراء الأصول في منطقة اليورو.
و قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل تطبيق زيادة في التعريفات الجمركية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25 بالمائة إلى 30 بالمائة حتى منتصف أكتوبر بدلاً من تطبيقها في بداية الشهر المقبل.
وانخفضت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بوتيرة قوية خلال الأسبوع الماضي، فيما تباطأ معدل التضخم الأمريكي خلال أغسطس المنصرم.
ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند التسوية بنحو 0.3 بالمائة أو ما يعادل 4.20 دولار ليصل إلى 1507.40 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1532.50 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2 بالمائة (3 دولارات) ليسجل 1500.20 دولار.
وخلال تلك الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4 بالمائة عند 98.262.
وقال كبير محللي السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز: "بيئة أسعار الفائدة التي نعيشها تساعدهما (البلاتين والبلاديوم) على الصعود؛ يوجد طلب على البلاتين كملاذ آمن... العامل الأكبر هو الطلب على الملاذات الآمنة والطلب الصناعي بسبب الانفراجة الأمريكية الصينية".
واقر البنك المركزي الأوروبي حزمة تحفيز جديدة كما كان متوقعا يوم الخميس، إذ خفض أسعار الفائدة وأقر جولة جديدة من مشتريات السندات لدعم نمو اقتصاد منطقة اليورو ووقف الانخفاض المقلق لتوقعات التضخم.
وقال البنك في بيان إنه خفض سعر الفائدة على الإيداع إلى مستوى قياسي منخفض عند -0.5 بالمئة من -0.4 بالمئة، وسيستأنف شراء سندات بقيمة 20 مليار يورو شهريا اعتبارا من نوفمبر .
وذكر المركزي الأوروبي في بيان دوري للسياسة ”يتوقع مجلس المحافظين استمرار (مشتريات السندات) طالما كان ذلك ضروريا لتعزيز أثر تيسير أسعار الفائدة، وأن تنتهي قبل وقت قليل من بدء المجلس في زيادة أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي“.
كما خفف المركزي الأوروبي شروطه للقروض الطويلة الأجل للبنوك ويطبق سعر فائدة متدرجا للإيداع لمساعدة البنوك.
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