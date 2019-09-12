اسعار الذهب تتراجع بنهاية التعاملات اليوم الخميس

تراجعت اسعار الذهب عند تسوية التعاملات اليوم الخميس، بعد أن تعافت من كبوتها لتحقق مكاسب تجاوزت الـ 21 دولار خلال التعاملات، بضغط من قرار المركزي الأوربي وارتفاع البورصة الأمريكية.





وجاءت مكاسب اسعار الذهب بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي خفض معدل الفائدة على الودائع لمزيد من النطاق السالب، مع استئناف برنامج شراء الأصول في منطقة اليورو.





و قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل تطبيق زيادة في التعريفات الجمركية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25 بالمائة إلى 30 بالمائة حتى منتصف أكتوبر بدلاً من تطبيقها في بداية الشهر المقبل.





وانخفضت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بوتيرة قوية خلال الأسبوع الماضي، فيما تباطأ معدل التضخم الأمريكي خلال أغسطس المنصرم.





ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند التسوية بنحو 0.3 بالمائة أو ما يعادل 4.20 دولار ليصل إلى 1507.40 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1532.50 دولار في وقت سابق من الجلسة.





وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2 بالمائة (3 دولارات) ليسجل 1500.20 دولار.





وخلال تلك الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4 بالمائة عند 98.262.



