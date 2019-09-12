بوتين يقبل دعو الرئيس الإسرائيلي لزيارة تل أبيب

قبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دعوة الرئيس الإسرائيلي، ريوفين ريفلين، لزيارة تل أبيب أوائل العام القادم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 75 لتحرير معتقلي المعسكرات النازية على يد القوات السوفيتية.

وقال بوتين، خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم: "أرجو أن تخبروا السيد الرئيس أني سآتي بكل سرور".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن "التفاعل الروسي الإسرائيلي بشأن قضايا التعاون العسكري والأمن مهم في مواجهة التهديد المستمر للإرهاب الدولي".

وتابع قائلا: "سأقول بطريقة مباشرة، بفضل جهودكم، اكتسبت علاقاتنا جودة جديدة سواء من حيث قضايا الأمن أو في مجال التعاون العسكري ... ونحن نعلم مدى أهمية ذلك، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار التهديدات المستمرة من قبل الإرهاب الدولي".

وأعرب بوتين عن أمله بأن يفوز في الانتخابات "سياسيون مسؤولون، سيحافظون على ما تم تحقيقه في العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة، وسيتحركون معنا لاحقا في طريق تطوير العلاقات الروسية – الإسرائيلية".

من جانبه، قال نتنياهو إنه يقيم عاليا التعاون بين العسكريين الروس والإسرائيليين، مشيرا إلى أن الاتصالات مع بوتين "سمحت بتفادي وقوع أي احتكاك أو تصادم بين عسكريينا"، معتبرا ذلك "عنصرا مهما لاستقرار المنطقة".

وأكد على أهمية التعاون بين العسكريين، خاصة "خلال الأشهر الأخيرة، حين نرى تكثيف إيران لمحاولاتها لاستخدام أراضي سوريا للهجمات علينا".