تفاصيل زيارة رئيس الوزراء السوداني إلى جوبا (فيديو)

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كشف فضل الله رابح، الكاتب الصحفي السوداني، تفاصيل زيارة رئيس الوزراء السوداني الجديد عبدالله الحمدوك، لـ جوبا، موضحًا أن الزيارة جائت لاستطلاع العلاقات السودانية وجنوب السودان في عهدها الجديد لما تشهده السودان من تغييرات عديدة على مستوى الداخل.



وأضاف "رابح"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "ten"، اليوم الخميس، أنه تم توقيع اتفاقيه سلام هي الأسرع في تاريخ البلاد، خلال زيارة رئيس وزراء السودان لجوبا، لافتًا إلى أن "حمدوك"، أكد منذ توليه الحكم، على أن السلام هو الخيار الاستراتيجي لحكومة المرحلة الانتقالية لما يعلمه من تأثيرات الحرب على القضية السودانية.



وأكد الكاتب الصحفي السوداني، أن العلاقات بين السودان وجوبا هي علاقات استراتيجية، موضحًا أن جوبا تمثل عمق استراتيجي للخرطوم والعكس، مضيفًا أنه يربط بين البلدين علاقات اقتصادية قديمة.



وأشار "رابح"، إلى أن الحرب التي كانت تدور رحاها في السودان وجوبا امتدت لعقود من الزمان، موضحًا أن الحكومات الوطنية لم تفلح في نزع فتيل هذه الحروب، ولكنها امتدت إلى دارفور والنيل الأزرق وشرق السودان.



وتابع الكاتب الصحفي، أن التحول الذي يشهده السودان سريع والتصريحات إيجابية بين حمدوك والحركات المسلحة.



وزار رئيس الوزراء السوداني الجديد عبدالله الحمدوك، جوب؛ لاستطلاع العلاقات بين السودان ودولة جنوب السودان في عهدها الجديد.



ومن الجدير بالذكر، أن هذه الزيارة تعتبر الزيارة الأولى لرئيس الوزراء السوداني الجديد عبد الله الحمدوك، منذ أن تولى رئاسة الحكومة الانتقالية السودانية.



واختار رئيس الوزراء السوداني عبد الله الحمدوك، أن تكون أول زيارة له إلى جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان، تأكيدًا على خصوصية العلاقة بين السدوان وجنوب السودان.



الوفد المرافق لرئيس الوزراء السوداني عبد الله الحمدوك، في زيارته لجوبا، يضم وزير الداخلية الفريق شرطة الطريفي إدريس، وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله، ووزير التجارة والصناعة مدني عباس، بالإضافة إلى وزير الطاقة والتعدين عادل إبراهيم.



