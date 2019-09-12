صحفيو "التحرير" يهددون بالتصعيد بعد خفض رواتبهم.. الأزمة تتفاقم والنقابة تتضامن (تقرير)

تشريد للصحفيين دون سابق إنذار، عن طريق الضغط عليهم بخفض رواتبهم إلى أقل من الحد الأدنى للأجور، أو إجبارهم على التسوية بطرق غير مباشرة، هذا ما فعلته إدارة جريدة التحرير ضد الزملاء العاملين فيها، بعدما فوجئوا بقرارات من الإدارة بخفض رواتبهم إلى 900 جنيه فقط، وهو ما أثار حالة من الغضب داخل الجريدة، أدت إلى دخولهم في اعتصام مفتوح وإضراب عن العمل في المؤسسة.



يدخل الزملاء في التحرير يومهم الثاني في الاعتصام، رافعين شعار حقوق الصحفيين بشكل عادل ومنطقي، بعد إجبار الإدارة لهم بالعمل بالحد الأقصى لساعات العمل، وهو 8 يوميًا لمدة 6 أيام في الأسبوع.



